DN: Flere personer smittet etter fest hjemme hos smittevernoverlege

Flere personer er bekreftet smittet etter en privat fest i en av landets største kommuner forrige helg.

Ifølge Dagens Næringsliv ble festen arrangert hjemme hos en smittevernoverlege, som har det øverste ansvaret for håndteringen av koronaviruset i en kommune. Smittevernoverlegen bor ikke selv i kommunen hun har ansvaret for.

– Jeg kan ikke uttale meg om konkrete enkeltsaker av personvernhensyn, men understreker at det er viktig at ungdom som har vært på fest siste uke lar seg teste for korona, skriver smittevernoverlegen i en tekstmelding til avisen.

Vedkommende var ikke selv tilstede på festen, men forelderen til festarrangøren, som er i 20-årene.

– Jeg kan bare konstatere at det er brudd på smittevernsreglene. Det er ikke greit. Det er kort vei fra en ung frisk person med milde symptomer til en person i risikogruppen, sier den kommunale lederen til avisen.

Den ansvarlige smittevernoverlegen som håndterer utbruddet, sier de foreløpig ikke vurderer noen konsekvenser, men konsentrerer seg om smittesporing.

40 personer var til stede på festen. Ifølge Helsedirektoratets veileder skal man ikke være mer enn 20 personer samlet.

Saken oppdateres.