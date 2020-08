Helsedirektoratet jobber for å innføre koronatesting på flyplasser og på grensa

– Vi er i samarbeid med relevante parter for å etablert testing på sentrale ankomststeder som flyplasser, havner og grenseoverganger, sier kommunikasjonsdirektør Trine Melgård i Helsedirektoratet til NTB.

Hun kan ikke si når disse sentrene etableres.

Bergen kommune opplyser torsdag at en koronateststasjon opprettes på Bergen lufthavn. Teststasjonen skal driftes av Bergen legevakt som allerede har startet forberedelser av dette.

Arbeiderpartiet er fornøyd med tiltaket.

– Arbeiderpartiet er glad for at det nå jobbes med å få koronatesting på våre største flyplasser og grenseoverganger, slik vi har tatt til orde for. Det haster med å få dette på plass når vi ser at langt flere reiser til og fra landet vårt nå. Vi må få kontroll på smitten igjen, og dette vil være et godt tiltak for å klare det, sier stortingsrepresentant Tellef Inge Mørland til NTB.

Oslo lufthavn ligger i Ullensaker kommune. Ordfører Eyvind Jørgensen Schumacher (Ap) sier til VG at det er staten, ikke kommunen, som må stå for utgiftene knyttet til de nye testsentrene.

Han skal førstkommende mandag i møte med Folkehelseinstituttet og Avinor for å diskutere koronatestingen på Oslo lufthavn.