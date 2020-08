Flere land blir «røde»: – Fikk litt panikk

– Jeg og de andre studentene som var i Praha begynte å snakke om det allerede for ti dager siden. Vi skjønte at det begynte å bli risikabelt å reise hjem, sier Dorthe Aslaksen.

23-åringen er legestudent og har de siste fire ukene vært i praksis i Praha i Tsjekkia. Hun landet med flyet på Oslo Gardermoen rett før 16.30 torsdag, bare en time etter Utenriksdepartementet meldte at landet går fra «grønt» til «rødt».

– Personlig så fikk jeg litt panikk. Jeg hadde egentlig flybillett hjem på søndag, noe som hadde betydd at jeg måtte i karantene i ti dager. Derfor måtte jeg skynde meg å endre billetten for å komme meg hjem i dag, sier Dorthe Aslaksen.

ANKOMSTHALLEN: Folk ankommer ankomsthallen for utlandsreiser på Oslo Gardermoen. Foto: Fanny Bu / TV 2

Tar situasjonen på alvor

I tillegg til Tsjekkia, fraråder også Utenriksdepartementet også reise til Frankrike, Monaco, Sveits ettersom landene har økende smitte.

– Utviklingen i flere europeiske land går dessverre ikke i riktig retning, sa utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) torsdag.

Selv om Aslaksen måtte avbryte ferien etter å akkurat ha fullført et fire års langt legestudie, har hun full forståelse for avgjørelsen.

– Selv om det ble hastverk for meg å komme meg hjem, så synes jeg er bra at vi tar situasjonen på alvor, og at vi prøver å holde smitten i Norge på et nivå som vi klarer å håndtere, sier Aslaksen.

Ikke karantene

I Tsjekkia er 27.8 smittet per 100.000 innbygger, ifølge European Centre for Disease Prevention and Control. Folkehelseinstituttet har satt en grense på 20 smittede per 100.000.

– Hvordan føles det å komme hjem fra et grønt land som er i ferd med å bli rødt?

– Jeg har tenkt en del på det. Jeg kommer nok å passe litt ekstra på i dagene som kommer, og se det an før jeg eventuelt går på jobb. I tillegg vil jeg holde god avstand og ta samme forholdsreglene som jeg ville gjort uavhengig om jeg kom i dag eller på søndag, sier Aslaksen.

Selv om Utenriksdirektoratet varslet at landene blir røde torsdag, inntrer ikke karanteneplikten før 8. august.

– Vurderer du å sette deg selv i karantene?

– Nei, jeg gjør ikke det. Men jeg kommer til å være så forsiktig som jeg kan, sier hun.

KARANTENE: Karel Varga (31) og familien ankom Gardermoen fra Tsjekkia torsdag. Det betyr at de slipper karanteneplikten. Foto: Truls Aagedal / TV 2

Sett økning

Også Karel Varga (31) og familien landet med flyet fra Praha på Oslo Gardermoen torsdag.

– Vi har sett en generell økning i smitte, men det opp til Norge å avgjøre om man skal kutte det ut. Vi er bare glade for at vi rakk tilbake før karanteneplikten fordi det betyr at vi kan gå på jobb i morgen, sier han.

Familien er fra Tsjekkia, men er bosatt i Norge.

– Vi har bodd hos foreldrene våre mens vi har vært der og unngått sammenkomster og store folkemengder. Vi følger også smittevernreglene, så sånn sett føler vi oss trygge, sier Varga.

Passasjer George Bontje ble overrasket da han hørte nyheten om at Tsjekkia går fra grønt til rødt.

– Jeg hadde ikke hørt om det ennå. Heldigvis har jeg jo bare besøkt kjæresten, så jeg er ikke bekymret. Jeg har jo nesten vært i karantene, sier han.

Bontje forteller at det er trist at UD fraråder reise til Tsjekkia ettersom kjæresten bor der.

– Men sånn er jo situasjonen for alle om dagen, så det må man bare tåle. Jeg håper at jeg kan besøke henne til jul, sier han.

Blir hjemme

I tillegg til Frankrike, Monaco, Sveits og Tsjekkia, går også regionene Skåne og Kronoberg fra «grønt» til «rødt».

SMITTE: Dorthe Aslaksen ønsker ikke reise utenlands med det første ettersom hun mener det øker risikoen for smitte. Foto: Truls Aagedal / TV 2

Regjeringen åpner også for karantenefrie reiser til fire nye regioner i Sverige: Dalarna, Södermanland, Uppsala og Västerbotten.

Legestudenten Dorthe Aslaksen sier at hun ikke planlegger å reise utenlands på en stund.

– Jeg blir hjemme fordi jeg føler det er uansvarlig å reise. Jeg er fremtidig helsepersonell, så jeg har et ansvar. Jeg vet at det finnes en risiko ved å reise, sier hun.

Samtidig som reisejusteringene ble offentliggjort, varslet også statsminister Erna Solberg at mulige lettelser settes på hold og at det vil komme nye koronainnstramminger. Hvilke tiltak som blir innført vil offentliggjøres i morgen.