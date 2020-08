Ny norsk jente pryder forsiden til Playboy

– Jeg synes det er helt surrealistisk. Jeg er så glad at jeg ikke vet hva jeg skal føle, utbryter en svært fornøyd Amalie Olufsen da God kveld Norge tar kontakt.

FORSIDE: Slik ser augustutgaven til det afrikanske Playboy magasinet ut. Foto: Faksimile / Playboy.

22-åringen bor til daglig i Mo i Rana, og ble kontaktet på mail i starten av forrige uke. Da hadde representanter for Playboy sin afrikanske utgave oppdaget henne via Instagram.

– De spurte om jeg kunne sende noen bilder. Jeg har tatt masse bilder tidligere som jeg sendte inn, og etter at de hadde sett på dem så fikk jeg muligheten til å være på forsiden. Jeg takket selvfølgelig ja, sier Olufsen.

På grunn av koronasituasjonen kunne hun ikke reise og delta på en fotoshoot, dermed var det midt i blinken at hun hadde profesjonelle bilder liggende. Olufsen har hele livet drømt om å bli modell, men kun jobbet aktivt i ett år.

– At jeg nå er på forsiden av Playboy er bare helt sinnsykt, sier nordlendingen.

En av få nordmenn

Siden oppstarten i 1953 har kun en håndfull norske jenter prydet internasjonale forsider av det legendariske mannebladet. Liv Lindeland og Lillian Müller var «Playmate of the year» i henholdsvis 1972 og 1976, mens i 2009 dukket Kristine Sjulstok opp på forsiden av en spesialutgave.

TRIANA: Slik så det ut da Triana Iglesias prydet en undertøyspesial i 2006. Foto: Faksimile / Playboy

Tre år tidligere var det Triana Iglesias som prydet forsiden av en spansk undertøysspesial. Hun synes det er utrolig gøy at det nå er en ny norsk jente på forsiden.

– Jeg gleder meg veldig til å se bildene hennes på trykk, og håper Playboy i flere land også plukker henne opp og trykker henne, sier Iglesias til God kveld Norge, og ønsker samtidig Olufsen masse lykke til videre.

– Jeg tipper hun kommer til å gjøre det bra hvis hun vil jobbe mer med foto, sier Paradise Hotel-programlederen.

Olufsen er stolt av å være i samme selskap som Iglesias.

– Jeg synes Triana er kjempefin. Hun er et godt forbilde, sier hun.

Komfortabel foran kamera

Olufsen har ikke noe problem med å kle av seg foran et kamera. Tidligere har hun også kledd av seg i den amerikanske utgaven av FHM.

– Jeg er komfortabel med kroppen min. Så lenge jeg stoler på fotografen og føler meg komfortabel så er det ikke noe feil i det, forklarer hun for God kveld Norge.

KOMFORTABEL: Olufsen forteller at hun er komfortabel med egen kropp, og har ikke noe problem med å kle av seg for kamera. Foto: privat

Familien hennes er også stolte over hva hun har oppnådd på kort tid.

– De vet ikke så mye om yrket, men jeg forteller og de er veldig glade for at jeg gjør det. Mamma stoler på at jeg gjør det rette. Jeg har nesten bare fått positive tilbakemeldinger. Vi er nok mer åpne for dette i 2020, sier Olufsen.

Vil utnytte muligheten

Hun håper nå at Playboy-forsiden kan åpne noen dører, og flytter snart til Oslo.

STORE DRØMMER: Olufsen håper hun kan leve av å være modell i fremtiden. Foto: privat

– Jeg vet ikke hva som kan åpne seg, men jeg håper det er noe spennende. Drømmen min er å bli modell, men jeg har også kjempelyst til å bli skuespiller. Jeg håper noen internasjonale byråer kan plukke meg opp, forteller 22-åringen, som også er åpen for norske realityprogrammer.

– Ja, jeg har tenkt mye på reality. Det hadde vært veldig artig, jeg er åpen for alt, avslutter Olufsen.