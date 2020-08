Varsler flere innstramminger

Statsminister Erna Solberg (H) sier at mulige lettelser settes på hold og varsler koronainnstramminger. Innstrammingene blir offentliggjort fredag.

Saken oppdateres.

Myndighetene setter på bremsen slik at det ikke blir mars-tilstander igjen. Det var Solbergs hovedbudskap da Statsministerens kontor inviterte pressen til intervju på kort varsel torsdag ettermiddag.

Statsministeren sier at hun er bekymret over smittesituasjonen i landet.

– Vi må bremse opp nå for å holde kontrollen, slik at det ikke blir bråstopp, sier Solberg til TV 2.

– Ingen av oss vil tilbake til mars. Da må vi ikke ha så avslappede skuldre som kanskje sommeren har vist oss at noen har, sier hun.

Venter med tredjeland

Regjeringen setter på hold lettelser som de skulle vurdere å innføre i august. Disse settes på vent fram til begynnelsen av september for å få bedre oversikt over situasjonen.

Den viktigste lettelsen som settes på hold, er å åpne for tredjeland, altså land utenfor Europa.

20. august skulle regjeringen komme med sin vurdering over hvilke land utenfor Europa som man kunne reise til uten å komme i karantene ved hjemkomst.

EU har åpnet for 15 land, blant annet står Thailand, Australia, Kina og Japan på denne lista. Men dette blir altså satt på hold.

Innstramminger på «prekære områder»

Hva som blir strammet inn på, vil ikke Solberg kommentere torsdag.

Det er varslet en pressekonferanse med blant andre helseminister Bent Høie fredag hvor dette vil bli kjent.

Solberg sier at regjeringen har gitt Helse- og omsorgsdepartementet i oppdrag det neste døgnet å komme opp med noen innstramminger på noen av de mest prekære områdene.

Statsministeren sier at det er for å tydeliggjøre «litt strammere regelverk på noen områder hvor vi ser at praksisen har blitt for liberal enkelte steder».

Disse blir skjermet

– Det er bekymringsfullt at den voldsomme dugnaden som vi har hatt, den kan vi ikke miste nå ved at vi har slappet for mye av, men vi skal holde prioriteringen på liv og helse, barn og unge og på jobber. Derfor blir det innstramminger på andre områder, sier Solberg.

Statsminister sier at situasjonen har vært bra i Norge, men sier at myndighetene må ha kontroll.

Hun sier at dersom de ikke bremser opp nå, vil myndighetene miste kontrollen.

– Vi har økende smittetall, og vi ser at utviklingen har gått opp de siste 14 dagene. Samtidig har vi lave tall fortsatt i Norge, men vi har flere tilfeller hvor vi ser hvor og på hvilken måte smitten dukker opp i lokale tilfeller. Det betyr at vi må stramme litt til nå, sier Solberg.

Solberg sier at hun er skuffet over hvordan Hurtigruten har håndtert smitteutbruddet. Men hun understreker at det ikke bare er der det er smitteutbrudd i landet akkurat nå.

– Vi har flere steder rundt om i landet hvor vi ser at nå er behov for at vi enda tydeligere er klar på en-meters-regelen, smittevernet som vi skal ha det, sier Solberg.