Nok et supertalent forlater Manchester City

Manchester City-manageren avslører at Garcia har sagt at han ikke ønsker å signere en ny kontrakt med klubben. Han har ett år igjen av sin nåværende kontrakt.

19-åringen spilte åtte av tolv kamper etter koronapausen, og skal ha blitt tilbudt en ny kontrakt av klubben nylig.

– Han har informert oss om at han ikke vil forlenge kontrakten med Manchester City. Han har ett år igjen og etter det ønsker han ikke å forlenge. Vi ville forlenge med ham, men han vil ikke. Så jeg regner med at han har lyst til å spille et annet sted, sier Guardiola på torsdagens pressekonferanse i forkant av fredagens Champions League-kamp mot Real Madrid.

Garcias avgjørelse kommer like etter at Manchester City hentet Nathan Aké fra Bournemouth.

Dermed ser det ut til at Manchester City mister nok et supertalent.

I 2019 forlot Brahim Díaz klubben til fordel for Real Madrid. Han var også 19 år da han dro fra Manchester.

I samme måned i 2019 mistet City også den gang 18 år gamle Rabbi Matondo. Han dro til tyske Schalke.

– Klubben jobber veldig bra. Vi har tillit til alle spillerne på akademiet. Hvis de er tålmodige, blir de. Hvis de vil dra, drar de, sa Guardiola om å miste supertalentene den gang.

Halvannet år tidligere mistet Manchester City Jadon Sancho til Borussia Dortmund. Han dro til Tyskland på jakt etter spilletid.

Sancho, som var 17 år da han valgte Bundesliga, er nå 20 år og øverst på Ole Gunnar Solskjærs ønskeliste. Dortmund har satt en prislapp på intet mindre enn 100 millioner pund for midtbanespilleren, og gitt Manchester United en frist til 10. august på å fullføre overgangen.