Det skjulte spillet rundt Sancho: – United skal slite med å få prisen ned

Borussia Dortmunds sportsdirektør Hans-Joachin Watzke meldte torsdag at det ikke har vært kontakt mellom Dortmund og Manchester United angående en overgang for Jadon Sancho.

– Så langt har det ikke vært noe kontakt mellom Borussia Dortmund og Manchester United om Sancho. Ikke engang indirekte eller gjennom såkalte mellommenn, sa Watzke.

Tor-Kristian Karlsen har lang erfaring fra internasjonal fotball og på overgangsfronten som sportsdirektør i blant annet Monaco. Hans siste jobb var som sportssjef i Start.

Han forklarer til TV 2 at Watzkes kommentar ikke nødvendigvis betyr at en overgang ikke kan være nært forestående.

– I realiteten så er det første man etablerer spillerens betingelser. Det viktigste er at man i alle fall har et klart bilde på hva de betingelsene ligger på. Når den jobben er gjort, rettes jobben inn mot selgende klubb, sier Karlsen.

EKSPERT: Tor-Kristian Karlsen har vært involvert i en rekke overganger i internasjonal fotball. Foto: Tor Erik Schrøder

Tyske medier melder at Sancho og United er enige om lønnsbetingelser og en kontrakt til 2025. Engelske medier har fått beskjed om at dette ikke er tilfellet.

– Det er gjerne agenter som både er mellommenn mellom spiller og klubb. Det er mye skyggeboksing og skjult spill, før klubbene ender opp med å møtes direkte. Når det har det vært veldig mye kontakt på agentnivå, da er man rimelig trygg på at det kan bli en enighet når klubbene først møtes, sier overgangseksperten.

– Kan drøye til oktober

Flere medier har meldt om at Dortmund har satt en frist til 10. august for en eventuell Sancho-overgang. 45-åringen tror at overgangen kan ta tid, men at håpet for United-fansen om å signere stjerneskuddet på ingen måte er ute om fristen skulle utløpe.

På spørsmål om 20-åringen blir United-spiller, svarer Karlsen:

– Ja, det tror jeg. Jeg tror han vil dit. At han blir United-spiller, ja. Men ikke nødvendigvis før sesongen er i gang. Dortmund sitter i en trygg forhandlingsposisjon. De vet at United har penger og ønsker spilleren, så er ikke klubben i en situasjon der de må selge.

– At Sancho kommer tilbake til England på et tidspunkt er det ikke tvil om. Mye ligger på spilleren her. Om han er veldig misfornøyd og legger mye press på klubben, så er det mye enklere for kjøperen. Men Sancho er komfortabel i Dortmund og klubben er komfortabel med situasjonen. Det kan drøye helt til oktober, for de har ikke hast her i det hele tatt, påpeker Karlsen.

Spill om millioner

Overgangsvinduet stenger 5. oktober. Sene overganger har vært en trend for Manchester United under Ole Gunnar Solskjærs ledelse. Harry Maguire ankom få dager før overgangsvinduet i fjor sommer, mens Bruno Fernandes og Odion Ighalo ble klare for United i løpet av de tre siste dagene av januarvinduet.

Overganger som drøyer kan være verdt millioner for selgende klubb, sier Karlsen.

– Jeg tror det handler mer om at selgende klubb har oversikt over hva en kjøper kan betale. Så ender det opp med at kjøper må diskutere hva man vil betale og hvordan kjøperen vurderer verdien. Der er ikke bare United som har blitt presset i et hjørne det siste året. City og Liverpool har operert med samme ulempen.

Nordmannen eksemplifiserer:

– La oss si at forskjellen er på 40 millioner euro og at United er villig til å betale 80, mens Dortmund sier de ikke er interessert i å snakke før 120. Da tipper jeg at Dortmund er fornøyd med 100. United har nok ikke bydd 80 enda, de starter sikkert med 55 pluss bonuser. Vi er nok der at det er 30-40 millioner forskjell, sånn jeg analyserer det utenfra. Dortmund selger ikke før de får en sum de er komfortabel med.

– Jeg tror United skal slite med å få Dortmunds pris ned her. Jeg tror det kommer til å ta tid. Hvis de vil ha Sancho før sesongstart må de nok betale ekstra, mener eksperten.

– United har gjort en god jobb

Sancho har tidligere overgangsvinduer blitt linket til blant andre Chelsea og PSG. I sommerens vindu har det nesten utelukkende vært snakk om en overgang til Ole Gunnar Solskjærs lag.

– Manchester United har gjort en god jobb her, de har overbevist spilleren og han vil dit. Med engelske spillere, så er det stort sett nok. Da blir ikke det sendt signaler ut fra agenten til andre klubber. Agenten vil ikke ringe PSG eller Real Madrid da, så det ender nok med United eller at han blir værende.

SKYT: Tor Kristian Karlsen mener at Ole Gunnar Solskjær og Manchester United har gjort gode ting på overgangsfronten. Foto: Carl Recine

Hvordan United har operert på overgangsfronten i andre sammenhenger har også imponert Karlsen. Han mener at klubben er på god vei og at utviklingen i klubben er positiv.

– Jeg synes de har fått i overkant mye kritikk, fordi det er ikke gjort over natten å snu det skipet der fra en uklar strategi med mette stjernespillere til unge og sultne.

– Konklusjonen min er at de, med en Sancho-overgang, viser muskler og ambisjon og stiger frem som den store klubben de er. Sancho, i mine øyne, er verdens topp tre unge spillere under 21 år og en av de mest ettertraktede. Det er der nivået ligger for United, og skulle de signere ham vil det være særdeles bra, avslutter overgangseksperten.

Manchester United spiller mot Ståle Solbakkens FC København mandag kveld. Den kampen kan du se på TV 2 og Sumo fra klokken 20.30.