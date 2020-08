Sveits er blitt rødt land – uavklart hva Team Ingebrigtsen gjør

Det sier Gjert Ingebrigtsen til TV 2, etter at friidrettssjefen først fortalte at brødrene skulle bli i Sveits.

Torsdag ble Sveits og Monaco omgjort til røde land i UDs reiseråd. Det får konsekvenser for Team Ingebrigtsen, som er på høydesamling i St.Moritz i Sveits.

Tidligere torsdag sa sportssjef i Friidrettsforbundet, Erlend Slokvik, at løperbrødrene blir værende på treningsleiren frem til Diamond League-stevnet i Monaco 14. august.

Nå bekrefter Gjert Ingebrigtsen at planen ikke er spikret likevel.

– Det er uavklart hva guttene gjør, sier treneren til TV 2.

Opprinnelig var planen å bli i Sveits og reise til Monaco, men den kan altså bli endret. Team Ingebrigtsen har lov å reise fordi de har innvilget arbeidsreise hos myndighetene. Hvis de velger å bli i Sveits og løpe i Monaco, så må de i så fall ta en tidagers fritidskarantene når de kommer hjem.

Det betyr at de kan trene ute som normalt, men ellers må holde seg hjemme.

Fordelene med fritidskarantene er at guttene kan trene som normalt etter hjemkomst, fordi det er jobben deres. Men de kan ikke gå på kafé eller kino.

– Dette er ikke noe stress for utøverne, for de holder seg mye hjemme uansett. De er vant til å leve tilbaketrukket på grunn av smittefare, påpeker Slokvik.

Dette er ikke første gangen forbundet har godkjent at utøvere konkurrere i røde land i år. Hedda Hynne løp tidligere i sommer 800 meter i Karlstad, og tok karantene da hun kom hjem.

– Vi gjorde det fordi forbundet godkjente opplegget. Vi kjørte bil dit, og holdt oss stort sett på hotellet under hele oppholdet. På stadion var opplegget veldig tilrettelagt med smittetiltak. Så det føltes trygt, sier Hynne til TV 2.

Hedda Hynne, her fra Impossible Games på Bislett i juni. Foto: Lise Åserud

Hun syntes også det var rimelig å ha en fritidskarantene i etterkant.

– Som toppidrettsutøver har du et ansvar, også som forbilde. Dessuten lever vi jo av kroppen vår og er ekstra forsiktige. Det ville vært krise for meg å bli syk. Derfor er vi ekstra forsiktige. Vi har opplevd at det nesten har vært tryggere å reise nå siden alle andre er opptatt av det også, sier Hynne, som etter planen skal konkurrere i Stockholm om tre uker.

Foreløpig er Stockholm på rødlista, men Hynne står foreløpig fast på planen om å reise.

– Ja, så lenge det klarert med forbundet vårt, så holder vi oss til planen. Men vi får se. Ting kan jo forandre seg, og stevner kan bli avlyst, understreker mellomdistanseløperen.

Også Karsten Warholm og Team Ingebrigtsen skal etter planen løpe i Stockholm.