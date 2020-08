Fire nye smittede på MS Roald Amundsen

Det skriver Tromsø kommune i en pressemelding.

Til sammen har nå 41 av mannskapet fra MS Roald Amundsen testet positivt på viruset. Alle fra mannskapet som har testet positivt, er isolert om bord på skipet.

– Da vi gikk om bord på MS Roald Amundsen i går kveld fant vi grunn til å mistenke ny smitte. Derfor valgte vi å re-teste alle fra mannskapet som tidligere har testet negativt, sier kommuneoverlege i Tromsø Kathrine Kristoffersen.

Hun mener det ikke er overraskende at de nå får positive prøver.

– Det tar tid fra man er smittet til man utvikler symptomer, det er derfor vi praktiserer ti dager karantene, sier hun.

Testene ble tatt onsdag kveld. En person skal testes igjen fredag. De øvrige 112 mannskapene fikk negativt testresultat.

Kommunen opplyser om at testene som er tatt av passasjerene og mannskapet om bord på MS Spitsbergen er forventet å komme i løpet av torsdag kveld.

Negative tester blant mannskap

Torsdag ble også ansatte og passasjerer testet for korona om bord på MS Spitsbergen. Det var ikke mistanke om smitte om bord, men etter smitteutbruddet på MS Roald Amundsen ble det bestemt at alle om bord på ekspedisjonsskipene MS Spitsbergen og MS Fridtjof Nansen skulle testes for koronaviruset.

Torsdag er hele mannskapet på 70 personer på MS Spitsbergen også blitt testet. Alle testet negativt.

Mannskapet er informert.

Kommunen venter på prøvesvarene for passasjerene.

Fem innlagt

Torsdag formiddag opplyste Universitetssykehuset Nord-Norge om at ytterligere to personer av mannskapet på MS Roald Amundsen var innlagt på sykehuset.

Totalt er fem pasienter innlagt med korona ved UNN etter utbruddet på skipet. Av disse er fire fra besetningen og én passasjer, tvitrer sykehuset.

Vurderte ikke smitte

Smittesituasjonen gjelder to seilaser med MS Roald Amundsen, en fra 17.–24. juli, og en fra 24.–31. juli. Skipet har vært på to seilaser rundt Svalbard med på- og avstigning i Tromsø.

Fredag forrige uke ble det bekreftet smitte om bord på skipet, etter at to av mannskapet testet positivt på viruset på den siste seilasen til Hurtigruten. I tillegg testet én passasjer positivt. Likevel ble det ikke vurdert som smitte om bord, da personen testet positivt flere dager etter vedkommende forlot skipet.