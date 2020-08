Forsikringsselskapet svarer på spørsmålene «alle» lurer på

Med økende koronasmitte i flere land har myndighetene blitt nødt til å revurdere sine reiseråd.

Det ble åpnet opp for reiser til en rekke land da smitten virket å være under kontroll, men nå går flere steder som har vært grønne til å bli røde.

Torsdag ettermiddag var Spania, Frankrike, Portugal, Belgia, Sveits, Kroatia, Romania, Bulgaria, Tsjekkia, Monaco, Luxembourg og Andorra markert som rødt i FHIs interaktive kart, i tillegg til deler av Sverige.

Mange spørsmål

Forsikringsselskapene mottar en rekke spørsmål hver gang situasjonen endrer seg. For tiden dreier mange av spørsmålene seg om hva som skjer i forbindelse med at land går fra å være grønne til å bli rød.

– Den 15. juli åpnet regjeringen opp og lanserte det interaktive kartet med grønne og røde land. Da kommer det mange spørsmål til oss, som «hvor kan jeg reise?», «hvor kan jeg ikke reise?», «hva dekker forsikringen og ikke?» og «hva risikerer jeg med tanke på karantene og isolasjon?», forteller Andreas Bibow Handeland, kommunikasjonsrådgiver for If/Europeiske.

Spørsmålene er mange, og situasjonen endrer seg stadig slik at nye problemstillinger dukker opp. Handeland svarer her på spørsmålene «alle» stiller til forsikringsselskapet for tiden.

Grønt eller rødt

– Vi skiller mellom å dekke folk på reise og det å dekke avbestillinger. Hvis du bestiller en reise når et land er rødt, får du ikke dekket avbestilling hvis det fortsatt er rødt ved avreise. Da er du heller ikke dekket hvis du trosser myndighetenes råd og drar, sier Handeland.

Bestiller du en reise så lenge et land er grønt, og det fortsatt er grønt ved avreise, er selvfølgelig alt i orden. Velger du likevel å avbestille, kan du ikke regne med å få noe tilbake.

– Skulle landet bli rødt underveis, dekker vi avbestilling dersom du bestilte og delvis betalte på grønt. Det vil si at om det er to uker eller mindre til avreise, og landet fortsatt er rødt, så dekker vi den avbestillingskostnaden som reisetilbyderen ikke tar, sier Handeland, og understreker:

– Derfor er det viktig at folk først kontakter fly- og reiseselskapene, før de melder inn en forsikringssak.

– Så man kan ikke si at man ikke visste at et område var rødt?

– Nei, den går ikke. Nå er det slik at det er åpnet opp i korte eller lengre perioder for reise til enkelte land, men alle som reiser er klar over hvilken risiko man tar.

Utgifter som følge av karantene

Mange har spørsmål om forsikring knyttet til mulig karantene etter hjemkomst fra reise. Tapte inntekter som følge av reisekarantene dekkes ikke, forteller kommunikasjonsrådgiveren.

– De fleste som reiser ut nå er klar over at man kan havne i karantene når man kommer hjem. Derfor dekker vi heller ikke tapte ferie- eller arbeidsdager som følge av det når du kommer hjem, for det er en risiko du bør være klar over når du setter deg på flyet, sier Handeland.

Dersom du blir syk i utlandet og må oppsøke lege, er det aldri en ideell situasjon. Men for tiden kan dette være enda mindre gunstig.

– Dette er noe som avhenger av hvor du befinner deg. Vi har et stort nettverk av samarbeidspartnere rundt om i verden, og de melder om veldig ulike forhold på ulike steder. Noen steder er det god kapasitet hos helsevesenet, mens det andre steder er ganske sprengt. Ikke bare på offentlige sykehus, men også på private sykehus, sier Handeland, før han legger til:

– En del private sykehus vil ikke ta i deg med mindre du kan fremlegge en negativ koronatest. Det å bli syk i utlandet på galt sted nå er ikke noen god opplevelse, og det er det også viktig å tenke på når reiselysten melder seg.

Hurtigruten

En del tar også kontakt med forsikringsselskapet med spørsmål om Hurtigruten. Handeland sier det er Hurtigruten selv som må refundere pengene dersom man har planlagt en tur som Hurtigruten selv må kansellere.

– For da får ikke Hurtigruten levert deg det produktet du har betalt for. For de som havnet i en pålagt karantene etter en seilas, regner vi det som sykdom. Hvis folk ender opp med utgifter selv som følge av det, er det noe vi kan hjelpe dem med, sier Handeland.

– De har reist på grønt, og i Norge har det vært grønt hele veien. De har gjort ting i god tro og i tråd med det myndighetene sier, og da stiller vi selvfølgelig opp.