Nok en trener sier seg uaktuell for Brann: – Jeg har andre planer

Etter at han Eirik Horneland ble ferdig i Rosenborg i juni er han en av flere ledige trenere på markedet. Han er derimot ikke aktuell som ny Brann-trener.

– Dere trenger ikke bruke tid på meg nå. Dere er på feil spor, andre dere må jage i forhold til Brann. Jeg har andre planer etterhvert, først litt ferie, skriver Horneland i en tekstmelding TV 2.

Den tidligere RBK-treneren føyer seg derfor i rekken av trenere som har sagt seg uaktuelle for Brann-jobben.

– Jeg er trener for Bodø/Glimt og stortrives med det. Jeg føler meg veldig privilegert som får ha denne jobben. Bodø/Glimt er en klubb som har satset på meg og min lojalitet er veldig stor, sa Kjetil Knutsen til TV 2 tidligere i uken.

Til Bergens Tidende torsdag utelukker Knutsen at han blir Brann-trener i 2020, men sier det er umulig å si noe om fremtiden.

– Jeg har ikke noe problem med å si at Brann er den klubben med mest potensial i Norge, sier han til avisen.

Nilsen og Hareide også uaktuelle

Tidligere Brann-spiller og nåværende AGF-trener David Nielsen har også utelukket seg selv.

– Jeg har funnet mitt Brann her i Danmark. Jeg er ikke aktuell for Brann-jobben nå. Jeg har nettopp forlenget med AGF, har tre år igjen på kontrakten og stortrives her, uttalte dansken til Bergensavisen.

I et intervju med TV 2 onsdag fortalte Åge Hareide at han ønsker å bli ny Rosenborg-trener.

– Situasjonen i Bergen har kommet litt for sent, i hvert fall for meg. Jeg tror ikke man skal begynne å blande noen kort her. Her skal man holde seg til de avtalene man har hatt tidligere, sa Hareide.

Brann har uttalt til flere medier, deriblant Bergens Tidende at det er uaktuelt å kjøpe en trener fri fra kontrakt. Det minsker antallet kandidater til å ta over jobben.

Ingen interne aktuell

TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen trakk mandag frem Hassan El Fakiri og Azar Karadas som mulige kandidater til å overta Brann midlertidig. De tidligere Brann-spillerne jobber nå i Branns ungdomsavdeling.

El Fakiri uttalte tidligere i uken til Bergens Tidende at han var klar for å trene Brann hvis klubben spør.

Men ifølge daglig leder Vibeke Johannesen ser ikke det ut til å bli løsningen.

– Robert Hauge leder laget helt til vi har en ny hovedtrener på plass, og det er vanskelig å si når det er, sa hun til TV 2 onsdag.

– Er det i det hele tatt aktuelt med en intern trener?

– Nei, ikke på lang sikt sånn som vi ser det nå, og der starter vi.

Har vært i samtaler med Ingebrigtsen

Ifølge Bergens Tidende landet Soltvedt i Bergen med et fly som kom fra Trondheim onsdag kveld. Avisen hevder å ha opplysninger om at Brann var i kontakt med Kåre Ingebrigtsens representanter tirsdag kveld. TV 2 kjenner også til at det har vært samtaler mellom Ingebrigtsen og Brann.

– Jeg vil ikke bekrefte noen navn og hvem vi har snakket med. Rune snakker med mange ulike, og han er i gang med arbeidet. Det er ingen navn jeg kommer til å bekrefte, sa Johannesen til TV 2 onsdag.