Skipskapteinen i SMS til FHI-lege: «Skjønner ikke det skal ta tid....»

Skipskapteinen og skipslegen var innstilt på å varsle allerede onsdag. Fredag uttrykte skipskapteinen frustrasjon over at det tok så lang tid å varsle.

Det kommer frem i tekstmeldinger mellom FHI-lege Siri Hauge og skipskapteinen, som TV 2 har fått innsyn i.

Klokken 16:57 fredag etterlyser FHI-lege Siri Hauge svar fra Hurtigruten. Da hadde FHI i to døgn ønsket at Hurtigruten skulle varsle passasjerene.

«Ikke hørt noe ennå. Mvh hilsen Siri Hauge, Fhi»

«Sjekker. Skjønner ikke d skal ta tid....» svarer skipskapteinen på MS Roald Amundsen klokken 17.04.

Først to og en halv time senere skriver skipskapteinen at gjestene skal være orientert:

«Fikk bekreftelse at det er sendt ut sms til alle gjester....»

FHI-LEGE: Siri Helene Hauge hatt direkte kontakt med skipskapteinen på MS Roald Amundsen. Foto: Terje Bendiksby

Ville informere offentlig

TV 2 har fått innsyn i dialogen mellom FHI og Helsedirektoratet onsdag 29. juli. Da opplyste FHI at de hadde bedt kommunelegen i Hadsel kommune om å ta direkte kontakt med kapteinen og den ansvarlige legen ved MS Roald Amundsen.

I e-posten kommer det frem at skipslegen og skipskapteinen ved MS Roald Amundsen ønsket å offentliggjøre mulig smitte om bord.

«Ca. kl 15: Kommunelegen i Hadsel informerte FHI at han hadde vært i kontakt med kapteinen og ansvarlig lege på hurtigskipet. I samarbeid hadde de besluttet, ut fra et føre-var-prinsipp, å informere om dette offentlig. Selskapet ville sende ut informasjon til passasjerene på de aktuelle turene og oppfordre til årvåkenhet dersom de skulle utvikle symptomer forenlig med Covid-19 og til rask kontakt med helsevesenet for testing», skriver FHI.

Selv om skipslegen og skipskapteinen var innstilt på å varsle, skjedde aldri det før fredag.

Tidligere denne sa smittevernlege i Hadsel kommune Martin L. Drageset at en kommunikasjonsrådgiver satte ned foten.

– Hurtigruten ønsker ikke at dette skal komme ut. Dette etter samtale med deres kommunikasjonsansvarlige, skrev Drageset til FHI onsdag.

TV 2 har vært i kontakt med Drageset. Han ønsker ikke å gi uttalelser utover det Hadsel kommune allerede har gjort.

– Vi har forståelse for interessen omkring detaljer i saken. Dette er nå en pågående politisak og vi ønsker ikke å gi ytterligere kommentarer. Viser til tidligere redegjørelser, sier smittevernlegen i Hadsel til TV 2 torsdag.

I redegjørelsen skrev de:

– Som fremgår av de utsendte dokumentene var kapteinen og den ene legen først positive til å informere offentlig. Noe senere på dagen kom det kontrabeskjed fra Hurtigruten. De var nå uenige i at vår pasient trolig hadde blitt smittet ombord, heter det i redegjørelsen fra Hadsel kommune.

Hurtigruten: Nekter for at kommunikasjonsrådgiver satte på bremsene

Pressevakt Øystein Knoph i Hurtigruten sier til TV 2 at de på nåværende tidspunkt ikke kan kommentere detaljer.

– Korrespondansen viser at det var enighet mellom kommuneoverlegen, skipskapteinen og skipslegen om å varsle, men ingen passasjerer får meldingen. Hva skjer?

– Vi i Hurtigruten skal finne og gi gode svar på alt som har skjedd i saken. Derfor har vi iverksatt en ekstern og intern granskning.

– Det er slik at vi er gjenstand for en politietterforskning og det gir klare begrensninger på hva vi kommentere på. Jeg kan ikke si noe om hva som har skjedd, sier Knoph til TV 2.

– Kommuneoverlegen i Hadsel sier at en kommunikasjonsrådgiver satt ned foten for en rask varsel. Hvorfor det?

SIER UNNSKYLD: Kommunikasjonsmedarbeider Øystein Knoph i Hurtigruten sier unnskyld, men kan ikke gi detaljer omkring hva som er gått galt. Foto: Rune Stoltz Bertinussen

– At det er en kommunikasjonsrådgiver som har vært involvert i den beslutningen kan jeg avkrefte. Utover det er det vanskelig å gi ytterligere kommentarer, sier Knoph.

– Er det andre i kommunikasjonsavdelingen som har vært en del av den beslutningen?

– Nei.

– Hvorfor sier kommuneoverlegen det, da?

– Det har jeg ingen kommentarer til.

Folkehelseinstituttet har ikke hatt anledning til å kommentere saken torsdag kveld.

Avhør hos politiet

TV 2 har ikke lyktes å komme i kontakt med kapteinen på Roald Amundsen.

Skipslegen viser til sin advokat, som skriver dette i en tekstmelding til TV 2:

– Legen har i dag vært i avhør hos politiet. Han har status som vitne. Avhøret foregikk over telefon fra hans lugar, hvor dekningen ikke har vært den beste. Vi ble derfor ikke ferdig, og avhøret vil fortsette i morgen. Som følge av at han ikke er ferdig med avhøret, kan vi heller ikke kommentere alle spørsmålene som er stilt.Legen fratrådte frivillig av hensyn til at situasjonen skal kunne håndteres så trygt og godt som mulig for alle parter. Han er opptatt av å opplyse saken best mulig fra sin side og ønsker derfor å medvirke i avhør. Han er positiv til at kommuneoverlegen er på banen, sier advokat i Legeforeningen, Anders Schrøder Amundsen, til TV 2.