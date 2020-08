– Det er enkelte som ikke er mann nok til å møte meg med blikket engang

Molde-Brann 1-2

Brann smilte bredest etter vestlandsderbyet mot Molde mandag, og for en av de rødes spillere var garantert 2-1-seieren av det svært søte slaget.

Midtstopper Vegard Forren, som har tilbrakt store deler av de siste 15 årene i nettopp MFK, hadde nemlig brukt deler av uken i forkant til å hausse opp til krig, og stod igjen som den store vinneren etter en heroisk innsats på sin gamle hjemmebane.

Overfor TV 2 kaller 32-åringen triumfen en personlig revansj etter den dramatiske avskjeden like før sesongstart, og er også åpen på at han har blandende følelser overfor spillergruppen i sin gamle klubb.

– Jeg vet hvem som stod bak meg og ikke. Jeg føler ikke så mye med dem, det gjør jeg ikke. Men jeg har aldri kastet en under bussen, og jeg har hatt muligheter til det i 15 år. Det kommer jeg aldri til å gjøre. Jeg vet hvem som har ryggen min og ikke. Det er viktig, og det vet du når du har hatt det tøft selv, sier Forren.

Forsvarsprofilen ble frigitt av Molde før sesongstart, og det kom til overflaten at han hadde tatt penger fra spillergruppens botkasse for å finansiere egen gjeld som konsekvens av et gamblingproblem.

– Enkelte som snur blikket bort

Situasjonen var en av Fotball-Norges mest omtalte i uken før sesongstart, og TV 2 er kjent med at Forren skal ha følt på at deler av spillergruppen i Molde regelrett sviktet ham i en periode der han trengte støtten.

– Jeg er ikke interessert i å rippe mer opp i det som har vært. Jeg er veldig fornøyd med å ha fått muligheten i Brann. Det er en fantastisk stor klubb som har tatt vare på meg og familien, og gitt meg en sjanse. Nå handler det om å gi mye tilbake, sier Brann-stopperen til TV 2 etter mandagens seier på gamle takter.

Før kamp: Føler seg sviktet av gamle lagkamerater: – Ikke alle er kompiser der lenger. Det er et par mann som må passe seg

Allikevel er han i intervjusonen tydelig på at det var variende mottakelse på gamle trakter mandag ettermiddag og kveld.

– Jeg har fortsatt noen jeg kan kødde med utpå her, så er det enkelte som snur blikket bort og ikke er mann nok til å møte meg med blikket en gang. Men sånn er det. Det får de stå for selv. Jeg vet hva vi har vært gjennom, og jeg har lagt det bak meg for lenge siden. Det er et begrep som heter «å se fremover», og det har jeg gjort lenge, og får mer og mer resultat for nå. Det føles godt, sier Forren.

Molde-trener Erling Moe vil ikke snakke om forholdet til Forren etter kampen.

– Jeg har ikke tenkt å stå her å snakke om det. Jeg vil tro det er kampen som er viktig, sier han til TV 2.

Aursnes inviterte Forren med seg hjem

Fredrik Aursnes er imidlertid klar på at Forren er hjertelig velkommen hjemom ham etter kampslutt.

– Ja, han er invitert, han, Han var god i dag. Han har vel to redninger på streken. Det er kun han som gjør det, og er så god at han leser skuddene. Han er på alerten, og spilte en veldig god kamp, sier han.

Moldes kaptein tror heller ikke Forrens opphaussing i forkant preget spillerne nevneverdig, og har følgende å si om det er «hard feelings» overfor eks-Molde-profilen i hans eget lag.

– Nei, jeg tror alle konsentrerte seg om kampen, egentlig. Han fikk vel et gult kort i første omgang, men det var ikke altfor mye, sier han.