FHI: Smittede personer har reist med Color Line

Folkehelseinstituttet opplyser at koronasmittede personer har reist med Color Line mellom Hirtshals og Kristiansand.

Color Line har blitt varslet av Folkehelseinstituttet om at noen av deres passasjerer på to turer med SuperSpeed 1 fra Hirtshals til Kristiansand i ettertid har testet positivt for covid-19. Det opplyser FHI i en pressemelding.

Fire personer fra to forskjellige seilinger har testet positivit for koronavirus.

Én av dem var passasjer på overfarten fra Hirtshals til Kristiansand 4. august med avgang klokken 12.15.



De tre andre var passasjerer på samme skip og reiserute natten fra 29. juli til 30. juli med avreise klokken 20.45.

– Risikoen for at andre passasjerer kan ha blitt smittet på de to seilingene er liten, men vi ber alle følge med på egen helsetilstand og ta kontakt med helsetjenesten dersom de føler seg syke, sier forsker Petter Elstrøm ved FHI i en uttalelse.

Utelukker ikke videre smitte

Under den første seilingen er det hovedsakelig personer som reiste på business class som kan ha blitt eksponert for smitte. Personer som har bestilt sete i nærheten av vedkommende passasjer blir kontaktet og fulgt opp av kommunen der de bor.

Ifølge Elstrøm er det ikke sannsynlig at smitten har skjedd på skipet.

– Men FHI kan ikke utelukke at personer som har vært i kontakt kan ha blitt utsatt for smitte. Derfor er det viktig at personer på disse to seilingene er oppmerksomme på symptomer på koronavirus, og raskt tar kontakt med kommunehelsetjenesten ved tegn til sykdom, sier han.

Kontaktes

Alle kontaktpersoner for reisende på de to seilingene blir kontaktet via SMS og epost av Color Line. Eventuelt eksponerte ansatte håndteres i henhold til anbefalinger fra FHI.

FHI koordinerer kontakten mellom Color Line og de ulike kommunene som har passasjerer som har vært om bord.