– Politianmeldelse er å dra det for langt

– Han ønsker jo så klart ikke å skade noen, men han fortjener jo en form for straff. Men jeg føler at det blir feil at straffen skal være strengere enn lignende forseelser tidligere. Slikt har jo skjedd mange ganger, så denne hendelsen fortjener vel samme straff som de gangene det har skjedd før. Denne gangen gikk det fryktelig galt for Jakobsen, men forseelsen er jo den samme.

Det sier Alexander Kristoff om saken som har opptatt sykkelverdenen de siste 24 timene.

Marerittvelten i Polen rundt onsdag ettermiddag har skapt en ny debatt om sikkerheten i sykkelsporten og hva straffen bør være for dem som forårsaker velter.

Tidligere superspurter Thor Hushovd er enig med sin landsmann. «Oksen fra Grimstad» ble skrekkslagen da han så tv-bildene, men mener en diskvalifisering av Groenewegen holder.

– Groenewegen er for langt uti veibanen til å gå helt inn mot gjerdene der og presse. Det er på grensen, og han bør få en liten straff for det. Men samtidig er det arrangøren som legger spurten i en slak utforbakke med ekstremt høy fart. Det er skummelt for rytterne, minner Hushovd om.

– Jeg mener diskvalifisering er innafor. Det er regelverket til UCI hvis du gjør en feil handling i en spurt. Men jeg har lest og hørt at noen mener anmeldelse, bot og nærmest fengsel. Det synes jeg er å dra det for langt, sier han.

Hushovd påpeker at det er et regelverk man må forholde seg til.

– En må vite hva som er regelverket. Vi forholder oss til sportsregelverket. Hvis ikke må en begynne på nytt med andre type straffer. Men det bør jo rytterne og alle syklistene vite om på forhånd, hva en har å forholde seg til, argumenterer han.

Vil ha høyere gjerder og tryggere spurter

Fabio Jakobsen, som velten gikk hardest utover, skal fredag forsøkes å tas ut av kunstig koma. Nederlenderen ble operert i over fem timer i natt, og tilstanden er, ifølge laget, stabil.

Dylan Groenewegen, som forårsaket velten, har beklaget hendelsen på sosiale medier.

– Jeg hater det som skjedde i går. Jeg kan ikke finne ordene for å beskrive hvor lei meg jeg er for Fabio og de andre som falt eller ble truffet. For øyeblikket er helsen til Fabio det viktigste. Jeg tenker på ham hele tiden, skriver Groenewegen på Twitter.

Han har blitt kastet ut av rittet og bøtlagt, men ikke alle mener at det er nok.

Ik vind het verschrikkelijk wat er gisteren gebeurd is. Ik kan de woorden niet vinden om te beschrijven hoe erg ik het vind voor Fabio en anderen die zijn gevallen of geraakt.



Op dit moment is vooral de gezondheid van Fabio het allerbelangrijkste. Ik denk aan hem, constant. — Dylan Groenewegen (@GroenewegenD) August 6, 2020

Sjefen til Jakobsen, Patrick Lefevere, har blant annet tatt til orde for at Groenewegen bør fengsles. Ifølge danske Ritzau, har laget også gått til steget å politianmelde Jumbo-Visma-stjernen.

Kristoff er mer opptatt av å bedre sikkerheten til rytterne enn å legge all skyld på nederlenderen.

– Det er Groenewegen sin skyld at det skjer, men det han gjør skjer jo ganske ofte i spurter: at man bytter linje for å sperre de bak, sier Kristoff og legger til:

– Til gjengjeld ser man jo at vanlige gjerder ikke holder for å ha god nok sikkerhet i spurtene. UCI bør nok innføre strengere tiltak for flate spurter eller spurter i slak nedoverbakk, med tryggere/høyere barrierer de siste 500 meterne, for eksempel. Da vil man ikke gå over gjerdene og treffe målbuen, som skjedde nå. Det er jo ikke så farlig å velte så lenge man ikke treffer noe. Men å treffe målbuen i 80 kilometer i timen er jo livsfarlig.

Mange frafall

Polen rundt fortsatte med andre etappe torsdag, men uten flere av dem som gikk ned i velten onsdag.

Jakobsen, som ble tilkjent seieren, er naturligvis ikke med, og det samme gjelder Groenewegen, som selv brakk kragebeinet.

Andremann Marc Sarreau er også satt ut av spill i en tid fremover etter å ha slitt flere leddbånd i skulderen. Spanske Eduard Prades brakk en ryggvirvel og må også innstille seg på en lengre rehabiliteringsperiode.

