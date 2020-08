Høie kaller inn kollektivselskaper til møte om smitteverntiltak

TV 2 har lest møteinnkallelsen fra regjeringen.

– Hjemmekontor er under Corona-epidemien fortsatt et viktig tiltak for å redusere kontakt mellom personer på arbeidsplassen og på reisen ved bruk av offentlig transport. Det er også viktig at både de reisende, operatørene og andre som er involvert i kollektivtransporten har en riktig forståelse av hvordan man ivaretar smittevern ved nødvendige kollektivreiser, heter det i e-posten.

Det var Dagens Næringsliv som først fikk tilgang til e-posten.

Høie leder møtet

Politiske ledelsen i Helse- og omsorgsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet og Samferdselsdepartementet skal være representert.

Helseminister Bent Høie (H) leder møtet, der de ti største kommunene, NHO, fylkeskommunene, Kollektivtrafikkforeningen, Jernbanedirektoratet og Virke også er representert.

Hvordan man videre skal opprettholde smitteverntiltak på kollektivreiser, samt drøfting av innretningen på eksisterende tiltak, står på agendaen. Det gjør også hjemmekontor.

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad sa onsdag til TV 2 at det om kort tid vil komme nye råd for blant annet munnbind og reiser med kollektivtransport.

FHI: – Munnbind kan ikke erstatte avstand

TV 2 har torsdag vært i kontakt med Folkehelseinstituttet om munnbind.

FHI har fått et oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet, hvor FHI skal vurdere i hvilke situasjoner og under hvilke kriterier munnbindbruk kan være et effektivt tiltak.

FHI opplyser at deres eksperter på feltet er for opptatt til å svare på konkrete spørsmål, men FHI la da til sin nåværende vurdering om munnbind.

– Som del av oppdraget gjør FHI nå en ny vurdering av om munnbind er et tiltak vi bør anbefale i enkelte sammenhenger. Det er særlig aktuelt ved økende smittespredning og i situasjoner der det er vanskelig å holde avstand. Det kan også bli aktuelt å anbefale bruk av munnbind som et supplement til de grunnleggende smittevernrådene også for å forebygge økende smittespredning. Munnbind kan ikke erstatte råd som for eksempel avstand mellom personer, men vil til en viss grad kunne kompensere for mindre avstand, skriver FHIs pressevakt i en e-post til TV 2.