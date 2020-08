Kommer med klar festbeskjed: – Vi følger nøye med

De siste ukene har vi sett flere tilfeller hvor koronasmitte har oppstått etter private fester. Foreløpig har 21 personer testet positivt etter fire ulike privatfester i bydelen Vestre Aker i Oslo.

Bydelen må totalt kartlegge 150 festdeltakere.

– Dette er helt uakseptabelt. Vi blir daglig påminnet smittevernregler både via sosiale medier, TV og andre medier. Så det er ikke mulig å ikke ha kunnskap om dette, sa bydelsdirektør i Vestre Aker Elisabeth Vennevold til TV 2 tidligere torsdag.

– Ny bølge

Assisterende helsedirektør i Helsedirektoratet Geir Stene-Larsen sier til TV 2 at det som skjer nå er både skremmende og beklagelig.

– Hvis det blir for mange slike utbrudd, risikerer vi at evnen vår til å avdekke og stoppe viruset blir avskrevet, og da er vi kanskje i gang med en ny bølge og må innføre strenge tiltak igjen, sier han.

Stene-Larsen sier at de siste ukers tilfeller kan tyde på at folk har begynt å ta lettere på de rådene som er gitt.

– Det er veldig viktig at folk blir klar over at pandemien på noen måte ikke er over, og at hvis vi ikke opprettholder de basale og helt grunnleggende rådene vil det komme smitte igjen, sier den assisterende helsedirektøren.

BEKYMRET: Assisterende helsedirektør Geir Stene-Larsen er bekymret over situasjonen i Norge akkurat nå. Foto: Mari Linge Five / TV 2

Det Helsedirektoratet frykter aller mest, er at det skal komme smitte ut som de ikke kan spore opp, og som derfor kan formere seg i det skjulte.

– Veldig viktig

Helseminister Bent Høie sier til TV 2 at vi fikk kontroll over smitten i vår nettopp fordi folk fulgte rådene om å vaske hender, holde avstand og holde seg hjemme når man er syk, helt frivillig.

– Også de tydelige anbefalingene om å begrense antall som samles, ble fulgt. Vi kan ikke straffe folk som glemmer å vaske hendene, men det er likevel veldig viktig at folk følger disse rådene. Det stopper smitte og redder liv, sier helseministeren.

Høie har tro på at ungdommen fortsatt vil gjøre en stor innsats i å hindre at smitten sprer seg, men han har forståelse for at de ønsker å være sammen.

– Men det er viktig at vi alle tar ansvar for å begrense smitte. Vi ser nå at smitten øker, og det er viktig å være klar over at man kan være smittet uten å ha symptomer, sier helseministeren.

Urolig over situasjonen

Steinar Westin jobber som professor ved institutt for samfunnsmedisin og sykepleie på NTNU i Trondheim. Han sier at kombinasjonen av dansing og alkohol er den perfekte hjelpen viruset kan få for å slå til.

– Viruset smitter både ved kontakt og med luftsmitte. Så når folk danser, enten med eller uten alkohol i blodet, er det veldig sannsynlig at du ved tale og sang bringer aerosoler ut i luften, sier Westin til TV 2.

NTNU-professoren er urolig over situasjonen vi ser i Norge nå.

– Hvis vi ikke tar raskt grep i Norge, risikerer vi å havne der Sverige var. Åpningen av grensene 15. juli vil antageligvis koste oss kjempedyrt, sier Westin.

Sterk oppfordring

I Helsedirektoratet sin nasjonale veileder er det anbefalt at private sammenkomster kan gjennomføres i grupper på maksimalt 20 personer.

Men det er kun et råd, og ikke en regel. Ifølge covid-19-forskriften kan ikke brudd på Helsedirektoratets anbefalinger straffes.

– Jeg kan forstå at folk tenker at det ikke er så farlig, men jeg vil oppfordre folk til og ikke tenke så mye på jussen. Enten om det er en lov eller et råd, så er det like viktig at vi forhindrer at vi får en spredning, sier ass. helsedirektør Stene-Larsen.

– Følger nøye med

Han utelukker imidlertid ikke at det kan bli aktuelt å innføre konsekvenser etter flere smitteutbrudd på private fester.

– Det er ikke aktuelt nå foreløpig, men vi skal ikke utelukke noe som helst. Vi vil følge nøye med på situasjonen fremover, sier Stene-Larsen.

Han har derfor to klare beskjeder til Norges unge befolkning:

– Hvis de er uansvarlige, kan det føre til at andre blir alvorlig syke, og i verste fall dør. Det kan også føre til at hele samfunnet blir berørt ved at vi blir nødt til å innføre de strengeste tiltakene.