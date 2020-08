– Temperaturene vil stige til over 25 grader

– Det ser lovende ut for Østlandet og Sørlandet. For Vestlandet og Nord-Norge blir det derimot litt gråere, lyder rapporten fra meteorolog Camilla Albertsen.

Et høytrykk, som nå ligger over Baltikum, vil bevege seg vestover mot Skandinavia og gi høye temperaturer flere steder i landet.

– Østafjells blir svært varmt med opp mot 25 grader, og enkelte steder vil også temperaturene stige over 25 på fredag og lørdag, forteller hun videre.

Også i resten av landet blir det varmt på fredag og lørdag.

– Vestland vil også få gode temperaturer med over 20 grader. Det samme gjelder Møre og Romsdal. I Trøndelag vil temperaturene nå 24-25 grader, sier meteorologen, før hun legger til at Nord-Norge også vil få en varm lørdag med opp mot 25 varmegrader flere steder.

Lavtrykk

Temperaturene blir høye, men et lavtrykk kan føre til at skyer vil dekke for sola.

– Vest for oss har vi et lavtrykk ved Island, som vil sende en kaldfront mot Vestlandet og Nord-Norge utover helga. Den kommer til Vestlandet sent fredag kveld og blir over natta, med skyet vær og store mengder regn.

Albertsen forteller at det på Vestlandet vil komme nærmere 50 millimeter nedbør, før kaldfronten reiser nordover.

– Så trekker kaldfronten til Nord-Norge, via Nordland på lørdag, og gjennom Troms og Finnmark på søndag. På søndag vil gradene synke ned mot 15-16 grader, forteller hun.

Varmt

Kaldfronten vil gi nedbør i Nord-Norge og Vestlandet i helga. Det gjelder imidlertid hverken Østlandet eller Sørlandet.

– Østlandet ligger jo for langt øst for kaldfronten på Vestlandet, så der blir det fint vær også utover søndagen, sier meteorologen, før hun advarer om at det også kan komme litt nedbør i indre strøk i Østlandet, idet kaldfronten beveger seg nordover.

På Vestlandet vil også temperaturene stige igjen på søndag.

– På søndag blir det en fin dag med opphold og perioder med sol over hele Sør-Norge, og også i Midt-Norge. Lørdag blir nok den varmeste dagen, sier Albertsen.