Chelsea må gjøre noe ingen har gjort før: – Selvsagt teoretisk mulig

Ajax-Tottenham 3-3, semifinale 2018/19

Ajax vant 1-0 borte i det første oppgjøret og ledet 2-0 til pause i det andre. Tre scoringer fra Lucas Moura etter hvilen sørget for 3-3 i Amsterdam og Spurs-avansement på bortemål.

Liverpool-Barcelona 4-3, semifinale 2018/19

Barcelona vant 3-0 hjemme i det første oppgjøret, men en magisk Anfield-kveld for dem med hjertet i Liverpool sørget for 4-0-seier for Jürgen Klopps lag som deretter gikk hen og vant finalen over Tottenham.

PSG-Man Utd 3-3, åttedelsfinale 2018/19

PSG vant 2-0 borte på Old Trafford i det første oppgjøret, men en råsterk 3-1-seier for Ole Gunnar Solskjærs lag i Paris sørget for United-avansement på bortemål. Solskjærs lag tapte imidlertid for Barcelona i neste runde.

Juventus-Atlético Madrid 3-2, åttedelsfinale 2018/19

Notorisk gjerrige Atlético vant 2-0 på eget gress og dro til Torino for å gjøre det de er blant Europas beste til i form av å forsvare en solid ledelse. På motsatt banehalvdel hadde imidlertid Cristiano Ronaldo bestemt seg for å være i det umulige hjørnet, og tre 2x45 minutter og tre portugisiske scoringer senere hadde Juventus booket plass i kvartfinalen med 3-2-sammenlagt. Der tapte de imidlertid mot nettopp Ajax.

Roma-Barcelona 4-4, kvartfinale 2017/18

Barcelona vant 4-1 hjemme i det første oppgjøret, men et heroisk Roma snudde det hele på dramatisk vis i «Den evige stad». 3-0-seier på hjemmebane stanset Messi og co. For Romas stanset CL-eventyret med tap mot Liverpool i semifinalen, selv om de også da gjorde sitt for å skape mye mirakler der. 2-5-tap på Anfield ble fulgt opp av 4-2-seier hjemme.

Barcelona-PSG 6-4, åttedelsfinale 2016(17

Sesongen før var det Barcelona som var i den riktige enden av et mirakuløst comeback. PSG vant 4-0 hjemme i det første oppgjøret, men på utrolig vis snudde Barca-stjernene det hele på Camp Nou. Aldri før hadde et lag kommet tilbake etter å ha tapt med fire, men en sensasjonell 6-1-triumf på Camp Nou sørget for at historiebøkene måtte omskrives. Ekstra vanvittig var det også at hjemmelagets tre siste mål kom fra det 88. minutt og ut. Barcelona tapte for øvrig deretter kvartfinalen mot Juventus.

Chelsea-Napoli 5-4, åttedelsfinale 2011/12

Napoli vant 3-1 hjemme i det første oppgjøret, noe som var utslagsgivende for at Chelsea sparket manager André Villas-Boas før returkampen. Midlertidig sjef Roberto Di Matteo ledet comebacket da Chelsea vant 3-1 etter ordinær tid og 4-1 etter ekstraomganger på Stamford Bridge. Deretter slo de ut Benfica og Barcelona før de vant finalen over Bayern på Allianz Arena.

Liverpool-AC Milan 3-3, finale 2004/05

Oppgjøret som kanskje er kjent som Champions Leaue-historiens mest episke comeback hadde også 0-3 som utgangspunkt halvveis. Forskjellen var at dette var i en enkeltkamp, og at det AC Milan hadde bedrevet overfor tilsynelatende sjanseløse Liverpool-spillere før pause på Atatürk Stadion i Istanbul så ut til langt på vei å ha sikret dem seieren. Etter hvilen snudde imdlertid alt, Liverpool scoret tre ganger og seiret deretter i straffekonkurransen.

Deportivo-AC Milan 5-4, kvartfinale 2003/04

Regjerende mester AC Milan vant 4-1 hjemme i det første oppgjøret, men et heltent Deportivo-lag la seg ikke ned for å dø. Hjemme på Riazor gav de seg ikke før det stod 4-0 i protokollen, i det som er ett av nyere tids mest sjokkerende resultater i Champions League og som var første gang i turneringens historie at et lag kom tilbake fra tremålstap i første kamp.. Deportivo tapte deretter semifinalen mot José Mourinhos Porto.

Barcelona-Chelsea 6-4, kvartfinale 1999/00

Chelsea strålte og ledet 3-0 til pause halvveis i det første oppgjøret på Stamford Bridge, blant annet takket være to mål av Tore André Flo, men et viktig bortemål fra Luis Figo sørget for 3-1 ved full tid. På Camp Nou slo hjemmelaget også til da det gjaldt som mest, og selv om Flo scoret igjen og reduserte til 1-2 etter en time, var det vertene som lo sist til slutt. Dani satte inn 3-1 med under ti minutter igjen å spille før to nye Barca-mål fra Rivaldo og Patrick Kluivert i ekstraomgangene sendte Chelsea ut av turneringen. Barcelona tapte selv semifinalene mot Valencia noen uker senere.