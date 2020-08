Johaug vant Lysebotn Opp for femte gang

Torsdag smadret hun konkurrentene over 7,5 kilometer i rulleskirennet Lysebotn opp.

Torsdagens seier i Lysebotn opp er Therese Johaugs tredje på rad og femte totalt. Hun vant nemlig også i 2012, 2016, 2018 og 2019. Johaug gikk sist ut i dagens konkurranse og gikk over målstreken som tredje utøver.

– Jeg hadde ikke helt forventet det. Jeg prøvde å gå så godt løp som mulig og følte at det var en grei økt, sier hun til TV 2 etter rennet.

Lysebotn Opp går over 7,5 kilometer, med 640 høydemeter. I fjor slo Johaug sin egen rekord i Lysebotn. I år lå hun ett minutt og 51 sekunder bak rekordtiden fra 2019, men det holdt likevel til seier.

– Jeg var litt bak rekorden fra i fjor. Det var litt bløt asfalt nå og ikke optimale forhold å gå fort på. På rulleski er det mange forhold som spille inn, forklarer hun.

Johaug forteller at hun har fått trent bra i sommer.

– Det blir spennende å se når sesongen kommer. Jeg føler jeg har gjort en god treningsjobb så langt.

Hun håper og tror på en normal sesong.

– Jeg må bare ta det som det kommer, men jeg forbereder meg som om det blir en vanlig sesong, sier hun til NTB og bekrefter at hun også skal delta i Toppidrettsveka.

Weng holdt følge

Konkurransen var den første for skieliten etter at koronaviruset satte en stopper for sesongavslutningen i mars.

Av smittevernhensyn var det individuell start i 2020-utgaven.

Heidi Weng ble nummer to, Helene Marie Fossesholm nummer tre og Karolin Simpson-Larsen fire. Fossesholm spurtslo Simpson-Larsen.

Heidi Weng hang på Johaug nesten hele veien og gikk til slutt i mål 34 sekunder bak Johaug.

– Det var helt voldsomt. Jeg åpnet veldig fornuftig, som jeg hadde planlagt, men da jeg kom til første bakke tenke jeg «jøss, dette føltes greit», sier Weng etter målgang.

– Da Therese tok meg igjen kjente jeg at den farta klarer jeg å holde. Jeg fikk mer fart på beina selv. De siste 100 meterne var jeg sliten, og den siste svingen tenkte jeg «herlighet, nå blir det godt å komme i mål.» Men hele løpet var overraskende bra, konkluderer hun.

– Er du overrasket over at du hang på såpass lett?

– Lett og lett, hun tok meg igjen ganske fort. Men jeg klarte å holde følge. Det var gøy, det, avslutter en fornøyd Weng.