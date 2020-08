Korona-pandemien har påvirket nybilsalget i Norge sterkt de siste månedene. Men etter minustall i flere måneder, ble juli et positivt vendepunkt. Da økte nemlig salget igjen, sammenlignet med juli i fjor.

Elbilenes inntog har gjort Norge til et annerledes-marked for nybiler i flere år og dette er ytterligere forsterket i 2020.

Så langt i år er store og kostbare Audi e-tron Norges mest solgte bilmodell. Og det bilmerket som øker salget aller mest er faktisk Porsche.

Med en økning på 390 prosent er de den store vinneren så langt i år. 961 nye Porscher har rullet ut på norske veier. Med det er de også for første gang i historien inne på listen over de 20 mest solgte bilmerkene her til lands.

Truffet markedet perfekt

Årsaken til suksessen er ikke overraskende en elbil, den heter Taycan. Og til tross for at prisen er solid og vel så det ("rimeligste" Taycan starter på 912.900 kroner), har responsen blant norske kunder vært enorm.

– Ja, det er veldig tydelig at Porsche har truffet markedet perfekt her. Taycan står ut som noe annet enn de øvrige elbilene i markedet. Biler som Tesla Model S og Model X er det jo etter hvert veldig mange av på norske veier. Storsalget av Audi e-tron gjør nok også at endel av dem som synes det er viktig å skille seg ut med bilvalget, ønsker seg noe annet. Og da er Taycan godt posisjonert over disse, sier Brooms redaksjonssjef Vegard Møller Johnsen.

For en bil! Slik var førsteinntrykket vår av Taycan

Ingen tvil: Taycan skiller seg ut i trafikken. Det er nok også en viktig faktor for mange av kjøperne.

Over snittet bilinteresse

– Hvem er det som kjøper Taycan?

– Det er nok en god blanding. Mange har hatt Porsche tidligere og kan nesten ikke tenke seg noe annet. Andre har kommet fra Tesla eller Jaguar I-Pace. Og noen har med Taycan kjøpt sin første elbil. Felles for mange er nok også over snittet bilinteresse – og naturligvis at de har økonomisk mulighet til å leve ut denne, sier Møller Johnsen.

Juli var en svært sterk måned for Taycan. 222 utleverte biler ga en markedsandel på 2,3 prosent. Så langt i år er denne andelen på 1,4 prosent. Det betyr at Porsche har kjørt forbi etablerte merker som Honda, Jaguar, Lexus og Land Rover – for å nevne noen.

Kraftig prisøkning for Jaguar I-Pace, lover ikke bra for salget

Nest størst i Norge

I et totalmarked som er 21 prosent tilbake etter årets syv første måneder, er det fire andre merker som trosser hovedtendensen og har økning.

Etter Porsches formidable 390 prosent, finner vi Mercedes på andreplass. Elbilen EQC og en rekke ladbare nyheter bidrar sterkt til at Mercedes-salget har løftet seg med hele 117 prosent. Med det er Mercedes også tilbake på topp 10 i Norge.

På tredjeplass finner vi et annet tysk premiummerke. Det høye salget av e-tron gir Audi en økning på 76 prosent, Audi er for øvrig Norges nest mest solgte bilmerke så langt i år totalt sett, det har heller aldri skjedd tidligere.

e-tron har kommet i ny utgave – les mer om den her:

Audi e-tron er Norges mest solgte bil så langt i år, dette er den nye Sportback-utgaven.

Folkelig storselger

Peugeot er også godt i gang med en elektrisk offensiv, det merkes på salget. Etter noen litt tunge år, er det 18 prosent økning hos Peugeot så langt i 2020, det løfter dem opp på 10. plass blant alle merkene.

Økningen er litt mindre hos Skoda, nærmere bestemt 10 prosent. Her har elektriske Citigo-e kommet til og gitt Skoda deres første elbil, men fortsatt er det den folkelige familiebilen Octavia som drar store deler av lasset. Den har nå blitt ladbar, det er naturligvis viktig for salget i Norge.

Nordmenn handler dyrt: Dette er de to mest solgte

Se vår video av Porsche Taycan under: