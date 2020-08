Mistenker koronasmitte på nytt hurtigruteskip

Helsepersonell sto klare på havna i Trondheim til å ta imot passasjerer fra Hurtigruten MS «Midnatsol», som la til kai torsdag morgen. Nå har skipet reist videre.

Noen passasjerer blir torsdag testet, bekrefter kommuneoverlege Tove Røsstad i Trondheim til Adresseavisen.

Ifølge passasjer Kristin Gisvold som gikk av Midnatsol i Trondheim torsdag, er det bekreftet at det er to om bord med symptomer på korona, og fem skal være i karantene.

– I samråd med smittevernoverlegen i Trondheim har vi sendt i land to passasjerer fra MS Midnatsol som har sykdomssymptomer. De to har vært i isolasjon om bord. De blir nå håndtert med alle forholdsregler og vil bli testet for covid-19, skriver pressevakt Tarjei Kramviken i Hurtigruten i en epost.

