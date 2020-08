aBenny Christensen er Brooms bilekspert.

I "Spør Benny"-seksjonen på broom.no svarer han på alt som har med bil å gjøre.

Her er et av spørsmålene fra siste nettmøte:

Hei Benny. Jeg er i den situasjonen at et merkeverksted har krasjet bilen min inne i verkstedhallen. Panser, støtfanger bak, skjermer på begge sider bak og eksosanlegg er skadet. Dette er (tro det eller ei) andre gang dette skjer på to måneder.

Verkstedet ringte meg og fortalte hva som hadde skjedd begge ganger. Bilen har også vært lakkert tidligere (dette sto ikke i kontrakten).

Skadene denne gangen er av den art at jeg mener at dette har stor innvirkning på eventuelt videresalg senere. Jeg er jo pliktig å opplyse om tidligere skader til en potensiell ny eier.

Dette er forøvrig en to år gammel bil. Solgt av i januar 2020 av en av Norges største merkeforhandler i Oslo. Hvilke rettigheter har jeg her og hva er rimelig? For min egen del ønsker jeg ikke å beholde en bil med skadehistorikk og ønsker mest av alt å heve kjøpet.

Benny svarer:

Oppps! Dette var da voldsomt ... Også to ganger, da gitt. Noe sånt er veldig kjedelig for alle parter.

Jeg har selv kommet i skade for å bulke en kundebil, attpåtil en Porsche 911, da jeg jobbet som mekaniker. Det er virkelig ikke gøy. Men det er helt klart deg som kunde det går verst ut over.

Men for å være mer konkret: Verksteder har "rett" til å få utbedre skadene her. Men ettersom dette er andre gang på kort tid, og det også høres ut som skadene er relativt omfangsrike, forstår jeg godt at du blir litt fortvilet.

Også sett i lys av at bilen tidligere har hatt en skade som du ikke har blitt opplyst om.

Mitt råd er at du går i en dialog med forhandler/verksted her. Du må forklare på en konkret, rolig og saklig måte at du ikke ønsker å ha denne bilen mer – og hvorfor. De bør etter det som har skjedd være ydmyke og på tilbudssiden. De bør absolutt legge godviljen til for å finne en løsning som dere begge kan leve med her, mener jeg.

Det som ofte skjer i slike tilfeller er at du får et svært godt tilbud på en annen tilsvarende bil og at de "kjøper" tilbake din bil. Det blir egentlig som et innbytte, men med hyggelige priser i "alle ender".

Etter en slik runde som det du har opplevd og med (forhåpentligvis) en seriøs merkeforhandler, vil jeg tro at dette løser seg på en grei måte.

Må bare få ønske deg lykke til!

Les også: – Du både lukter og hører denne bilen før du ser den

Stort arkiv

Du kan også lese alle svarene i Spør Benny-seksjonen

Velkommen – og lykke til!

Les også: Fortvilet eier får ikke vasket bilen

Video: Slik gikk det når vi skulle prute på bruktbil.