Tesla Model S var på mange måter starten på eventyret, for den amerikanske elbilprodusenten. Det var med denne de for alvor fikk verdens oppmerksomhet - og dessuten fikk fart på salgsvolumet. Ikke minst takket være interessen for elbiler i Norge.

Nå kan du se en Model S omtrent i hver eneste krik og krok av landet. Det myldrer av dem!

Hvis du er litt lei av designet, men fortsatt ønsker deg en elbil som har god rekkevidde og går som et stok vystrel (børseskudd på russisk, red. anm.), har vi kanskje løsningen til deg her.

Den bygges altså i Russland, og heter Aviar 67.

Amerikansk på russisk

Du er tilgitt om du ved første øyekast tenkte at dette måtte være en amerikansk bil. Vi snakker altså om Tesla-plattform, bygget i USA, med design hentet fra verdens mest solgte sportsbil - også den bygget i USA: Ford Mustang.

Men Aviar er like russisk som Smirnoff - og de tekniske dataene om bilen kan nok gjøre både Tesla- og Ford-entusiaster litt øre i hodet.

Prototypen er under arbeid og skal snart være klar. Nå produksjonsmodellen blir å få tak i, er ikke opplyst om ennå.

Hyperbil-rask

Prototypen som nå bygges, har nemlig 840 el-hestekrefter/ 618 kW. Det gjør at bilen skal klare 0-100 km/t på (se en annen vei Bugatti Chiron!) 2,2 sekunder!

I tillegg til å akselerere på en måte som ganske sikkert kan føre til helsemessige utfordringer for enkelte, skal den være god for en elektrisk rekkevidde på over 500 kilometer. Det er mulig takket være 100 kWt-batteriet.

Retro-look

Designet er hentet fra et toseters Ford Mustang Fastback-konsept fra 1962. Det betyr blant annet en framoverlent grill, kraftige hofter bak og de tre vertikale baklysene.

Det hele er alt annet enn aerodynamisk – men steike så tøft det er!

Innvendig er det mer tydelig at man har tatt utgangspunkt i en Tesla. Her finnes vi både den stående skjermen og de digitale instrumentene. Resten er imidlertid annerledes. Og fokus er helt klart på de to som sitter foran, selv om det ser ut som man har klemt inn to bakseter, også.

Stig på! Dette interiøret ser riktig så innbydende ut.

Kan superlade

En viktig egenskap som Aviar 67 tar med seg, er at den skal være kompatibel med Teslas superladenettverk.

Kanskje er dette den perfekte bilen for neste års bilferie - enten det måtte bli i Norge eller åpnes opp for resten av Europa?

Prisen er ikke klar ennå. Men vi tipper dette blir kostbare greier – og helt avgjort ikke noe du vil møte mange av i kollektivfeltet på vei til jobb en mandag morgen.

PS: Nei, vi vet ikke om den får tilhengerfeste ...

