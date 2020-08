Se alle kampene fra Europaligaen på TV 2s kanaler!

Mandag er det duket for en historisk begivenhet når to norske trenere møtes i Europaligaens kvartfinale.

Manchester Uniteds Ole Gunnar Solskjær er store favoritter mot Ståle Solbakkens FC København, noe som også ble tema i TV 2s Europaliga-sending.

Der levner man den nylige toeren i dansk Superliga få sjanser mot laget som avsluttet Premier League-sesongen med en rekke på 14 ubeseirede kamper og 3. plass.

– Det er et FCK-lag som ikke er på nivå med de beste årgangene. Men nå har de spilt seg til en kvartfinale og får en kjempemulighet til å vise seg fram mot selveste Manchester United. Det er en stor, stor opptur. Men United er gigantiske favoritter. Det vil være en av tidenes skreller i europeisk klubbfotball hvis Ståle klarer å slå Ole Gunnar på mandag, sa Brede Hangeland.

Dansk kommentator: – Øynene rettet mot neste sesong

Nå er det en enkeltkamp på nøytral bane i Köln som avgjør hvorvidt FCK kan ta seg til en historisk semifinale, og i danske medier er man langt ifra like skeptiske som den tidligere FCK-stjernen Hangeland.

Ekstrabladets sportssjef Allan Olsen skrev onsdag kveld en kommentar der han blant annet omtalte Solskjærs United som «en litt falmende engelsk storklubb» og mente FCK ikke var sjanseløse i en enkeltkamp.

EKSPERTISE I STUDIO: Blant andre TV 2s fotballekspert Brede Hangeland og tidligere landslagssjef Åge Hareide satt i studio onsdag kveld. Foto: TV 2

– Vanvittig? Nei, Manchester United er klare for Champions League og skal ikke bruke Europaligaen som snarvei. Samtidig har den engelske giganten også øynene rettet mot neste Premier Laegue-sesong og skal hvile spillerne innen det, skrev han blant annet.

I TV 2-studio satt den nylig avgåtte danske landslagssjefen Åge Hareide, som imidlertid var helt enig i Hangelands analyse. Etter å ha lest Ekstrabladets kommentar, uttalte han seg heller humoristisk om Olsens optimisme.

– Jeg tror han må ha drukket noen bayere når han sier at FCK har en mulighet. Det har de ikke, smilte Hareide.

En faktor gir FCK mulighet

Ståle Solbakken skal på sitt humoristiske vis ha lovet FCK-spillerne sin egen bonus dersom de skulle ta seg videre på bekostning av gigantene fra England, og TV 2s ekspertise var enige om at den minimale sjansen de eventuelt har ligger i nettopp det at oppgjøret skal avgjøres med kun én kamp.

– Jeg vil jo si at de har en mulighet, men Manchester United vil selvfølgelig være store favoritter. Men vi har sett eksempler tidligere på at et antatte svakere lag kan slå et antatt bedre lag i løpet av 90 minutter, sa Mina Finstad Berg.

– Det er selvfølgelig fordel FCK at det er en kamp og ikke to, istemte Hangeland.

Hareide påpeker betydningen for norske trenere

For første gang skal uansett to norske trenere i aksjon om en og samme semifinaleplass i en europeisk storturnering, og trenerveteranen Hareide var full av lovord om betydningen av det faktum.

– Det kommer til å være mye «sol» i Köln på mandag. Det skal vi være glade for. Vi har to nordmenn i aksjon med to utenlandske lag. Det å se at alt er mulig synes jeg er flott for den norske trenerstanden, for dem som skal bli trenere og for dem som skal arbeide i den retningen senere, sa Hareide.

Han har selv ledet Malmö til Champions League mot antatt sterkere motstand de senere år, og mener spesielt jobben Solbakken har gjort er imponerende.

– Ole Gunnar er en story i seg selv, men Ståles grundige arbeid i FCK over mange år er en fantastisk prestasjon. Det topper seg i dag med en kvartfinale, og det viser hvilken kvalitet de har nådd, sa Hareide.

