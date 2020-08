Derfor sluttet hun som skuespiller

GOD KVELD NORGE (TV 2): Cameron Diaz valgte å slutte som skuespiller for to år siden, nå forklarer hun hvorfor.

Charlie's Angels-skuespilleren, Cameron Diaz (47), kunngjorde i 2018 at hun ikke lenger ønsket å jobbe som skuespiller.

Årsaken var at hun hadde mistet en del av hvem hun var gjennom arbeidet og fikk ikke tid til sitt eget privatliv. Diaz er glad for valget hun tok for to år siden.

– Jeg fikk en ro i sjelen min fordi jeg omsider tok vare på meg selv, fortalte Diaz til skuespiller Gwyneth Paltrow (47) onsdag i en episode av videoserien «In Goop Health: The Sessions.»

Ta tilbake livet

Ifølge US Magazine mener Diaz at flere ikke forstår hvorfor hun valgte å legge skuespillerkarrieren på hylla.

– Det er så intenst å jobbe på det nivået og være så offentlig, sier Diaz.

47-åringen forklarer at det er et høyt energinivå i bransjen, og en periode valgte hun å ta en pause for å se hva hennes verden var uten skuespill. Da var hun ikke fornøyd med det hun så etter et liv i filmbransjen.

– Jeg skjønte at jeg delte ut deler av livet mitt til alle disse andre menneskene, forteller Diaz.

– De tok den. Jeg måtte i utgangspunktet ta det tilbake og ta ansvar for livet mitt, legger hun til.

PRIVATLIV: Cameron Diaz ønsket mer tid til privatlivet sitt og å ta vare på seg selv. Foto: Valerie Macon

Lære å bli voksen

Hun angrer ikke på valget sitt, og hennes ektemann Benji Madden (41), kjent fra bandet Good Charlotte, støtter henne.

– Det var som en renselse, sier hun.

Diaz forklarte videre at som skuespiller ble man tatt vare på hele tiden og måtte komme seg ut av det.

– Alle gjør ting for deg. Jeg har aldri følt meg virkelig komfortabel med det, forteller Diaz til Paltrow.

Diaz forsto at det var en del av jobben hennes, men hun fikk etterhvert andre behov.

– Jeg trengte virkelig å vite at jeg kunne ta vare på meg selv [og lære] at jeg visste hvordan jeg skulle bli voksen, sier 47-åringen.

Etter å ha tatt avgjørelsen om å endre hverdagen sin, måtte hun finne ut hvordan hun ønsket å fungere fremover.

– Jeg lærte mye om meg selv. Det er smertefullt, det gjør vondt og det er skummelt, sier Diaz som takker mannen sin for at han har støttet henne.

Sammen har de datteren Raddix som kom til verden i januar via surrogati.