Trump på vei opp

Donald Trump har passert en foreløpig bunn på og er på vei opp. Det viser TV 2s vektede snitt av målingene i USA. Joe Bidens ledelse har minket fra 9,8 til 7,6 prosentpoeng.

– Vi ser et klart stemningsskifte nå, sier TV 2s tallknuser Terje Sørensen. Han tror debatten om å kutte i politiets budsjetter i storbyene driver flere usikre velgere til Trump.

Med 44,7 prosent oppslutning ligger Trump bare 1,2 prosentpoeng bak sitt eget valgresultat fra 2016. Den sittende presidenten har altså en forbløffende evne til å holde på sine egne velgere.

Når Joe Biden likevel ligger så mye som 7,6 prosentpoeng foran er forklaringen enkel: Mange av dem som for fire år siden stemte på alternative kandidater som Gary Johnson, sier i år at de vil stemme på Biden. Det er selvfølgelig gode nyheter for Biden, men det gir ham også en bredere velgergruppe som skal tilfredsstilles helt frem til valget.

Biden leder mindre enn Clinton

Joe Bidens ledelse er nå 0,2 poeng MINDRE enn det Clinton hadde på samme tid i 2016. På snittet av målingene som kom i månedsskiftet juli/august i 2016 ledet Clinton med 7,8 prosentpoeng på Trump. Inntil videre er altså tiden da Biden kunne nyte et større forsprang enn Clinton over.

Ser vi på situasjonen stat for stat har Joe Biden fortsatt en klar ledelse. Han ligger an til å vinne et solid flertall av de 538 valgmennene det kjempes om. Men Trump nærmer seg Biden i tre vippestater. I Georgia mangler han bare 0,2 poeng på å ta de 16 valgmennene der. I Arizona med 11 valgmenn og North Cariolina med sine 15, ligger Trump bare 1,8 poeng bak Biden.

Turbulent politisk situasjon

USA-ekspert Svein Melby mener det må flere målinger til for å se om de er en trend i tallene. Han tror forspranget på meningsmålingene vil tette seg inn mot valget.

– Dette året er alt annet enn vanlig, i en politisk sammenheng. Det er en kombinasjon av kandidater som er litt uvanlig og en politisk situasjon som står midt i en epidemi, i tillegg til raseproblemer. Det er en høyst uvanlig og turbulent politisk situasjon de står i, sier han.

Melby sier man bør være varsom med å tro at tradisjonelle, historiske lovmessigheter vil gjelde for valget.

– Spørsmålet er hvordan folk ser på Trump. Det er enten for eller i mot han, heller enn for og i mot Biden.

Stor valgseier

Ifølge TV 2s snittmålinger, leder nå Biden med 7,6 prosentpoeng. Siden mai har utslagene på målingene vært minimale.

– Dersom vi får et presidentvalg med nesten 8 prosent forskjell på det totale stemmeantallet, vil det bety en ganske stor valgseier til den ene parten. Det er sjelden at man får så store utslag.

Han påpeker at når det først blir jevnt mellom Trump og Biden, vil det begynne å bli interessant i delstatssmålingene.