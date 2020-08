Etter helgen ble det meldt om økende koronasmitte i Aarhus i Danmark, noe som vekker bekymring hos danske helsemyndigheter.

Torsdag morgen fortalte Aarhus kommune til dansk TV 2 at de vurderer å stenge områder for å hindre smittespredning.

Torsdag formiddag holdt kommunen en pressekonferanse om situasjonen.

– Aarhus står i en alvorlig situasjon, og det er behov for at vi jobber sammen, sier ordfører Jacob Bundsgaard.

Torsdag er det meldt om 34 nye smittetilfeller, opplyser kommunen.

– Smitten er her

Ordføreren sier at man nok noen steder har begynt å slakke på smittevernet.

– Men smitten er her. Derfor er det fortsatt viktig at vi alle påtar oss det ansvaret det er å overholde de retningslinjene som er, sier han.

– På steder hvor vi ferdes mange mennesker, skal vi bruke munnbind i større omfang enn hittil, sier han videre.

Kommunen har ikke mulighet til å pålegge folk å bruke munnbind, men oppfordrer til det når det er mulig.

Han forteller videre at kommunen opplever at mange ønsker å testes, noe som er positivt.

Det er tidligere meldt at smitten er stor i det somaliske miljøet i Aarhus. Ordføreren forteller at kommunen er i dialog med det somaliske miljøet, som samarbeider for at borgere med somalisk bakgrunn skal få god informasjon om smittevernregler.

Samtidig understreker Bundsgaard at smitten ikke er begrenset til én gruppe.

– Det er ikke begrenset til én gruppe borgere, det er alle borgere som er utsatt, selv om vi ser noen mønstre, sier han.

På spørsmål om det er noen konkret årsak til smitteutbruddet, svarer kommunen at det dreier seg om flere store arrangementer som begravelser, bryllup og barnedåp samt at flere helsearbeidere er bekreftet smittet.

– Det er viktig å understreke at det ikke er en bestemt etnisitet som er årsak til smitten, sier Styret for pasientsikkerhet.

«Hotspots»

Politidirektør Kirsten Dyrman i Østjyllands politi sier at man nå er nødt til å minne seg selv og andre på at koronapandemien ikke er over ennå.

– Tiden er ikke her for å utfordre retningslinjer og å tøye regler, sier hun.

Fra torsdag ettermiddag blir tre områder definert som såkalte «hotspots». Dette gjelder to strender samt et område i sentrum. Politiet skal øke patruljeringen i disse områdene.

Dersom man merker at det blir fare for smittespredning på disse områdene, står politiet klar for å skjerme dem slik at man ikke kan oppholde seg der.

– Det håper vi ikke blir nødvendig, sier sjefspolitiinspektør Klaus Arboe Rasmussen.

– Gå ut og nyt det fine været, men dra dit hvor det er plass, sier han videre.

Politiet øker beredskapen på gatene de kommende dagene.

Hever kapasiteten

Legefaglig direktør ved Aarhus Universitetshospital forteller at de nå går fra en daglig testkapasitet på 1000 om dagen til 2000 om dagen.

Sykehusene er også klare til å ta imot flere pasienter med koronavirus. Kommunen står klar til å bygge opp en kapasitet som tilsvarer det som var aktuelt i vår.

– Men det betyr selvfølgelig at hvis det skal behandles flere for covid-19, må vi skru ned på annen kapasitet, sier han.