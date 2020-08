Skuespillerens alvorlige symptomer på korona: – Jeg trodde jeg skulle dø

Skuespilleren, mest kjent for sin rolle i den amerikanske serien «Charmed», har tidligere testet negativt for koronaviruset.

47-åringen tok tre tester i slutten av mars, men følte seg bedre. Denne uken delte hun et innlegg på Instagram at formen fort ble dårligere igjen og at hun nå har testet positivt for antistoffene til COVID-19.

Skuespilleren beskriver symptomene som dramatiske.

Aldri vært så syk

I posten på Instagram skriver Milano at hun aldri har følt seg så dårlig før.

«Jeg har aldri vært syk på denne måten. Alt gjorde vondt. Det kjentes ut som en elefant satt på brystet mitt. Jeg klarte ikke å puste. Jeg klarte ikke å holde maten i meg», skriver hun til sine 2,8 millioner følgere.

Skuespilleren har også vært å se i klassikeren «The Melrose Place». 47-åringen deler videre hennes positive svar i innlegget, og skriver at hun mildt sagt har hatt alle symptomene på covid-19 tidligere i år, til tross for at hun testet negativt da hun var syk.

Kritiserer testsystemet

Milano beskriver symptomer som svimmelhet, abnormiteter i magen, uregelmessig mensen, hjertebank, pustebesvær, mangel på korttidshukommelse og generell lidelse. Hun hadde symptomer i fire måneder før hun bestemte seg for å ta enda en test, da fikk hun et helt annet svar enn tidligere.

«Jeg er POSITIV for covid-antistoffer. Jeg hadde covid-19.»

Skuespilleren fortalte videre at hun valgte å dele dette offentlig for å vise at «testsystemet vårt ikke er feilfritt, og at vi ikke vet de nøyaktige tallene.»

«Jeg vil også at dere skal vite at denne sykdommen ikke er en bløff. Jeg trodde jeg var døende. Det føltes som at jeg skulle dø», legger hun til.