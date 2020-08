Raser etter smitte på fest: – Uforsvarlig og uakseptabelt

Bydelsdirektør Elisabeth Vennevold bekrefter til TV 2 at 51 unge personer i alderen 20-25 år deltok på en grillfest med koronasmitte i bydel Vestre Aker i Oslo i helgen.

Onsdag ble det kjent at flere titalls personer var satt i karantene etter tre fester på Oslos vestkant.

– Det er snakk om en privat grillfest med 51 deltagere. Den smittede personen som deltok på denne festen, var også på minst én av de andre festene, sier Vennevold til VG.

– Alle skal testes

Til TV 2 sier Venneold at det foreløpig er fire personer som har testet positivt.

– Alle som har vært på disse festene skal testet, og det er ikke blitt gjort enda. Smitteteamet jobber kontinuerlig siden dette har blitt kjent med å spore opp alle som har vært på disse festene, sier bydelsdirektøren.

På de tre andre festene var det henholdsvis 20, 40 og 40 deltakere som deltok.

Helsedirektoratet sitt råd er at private sammenkomster kan gjennomføres i grupper på maksimalt 20 personer.

– Dette er helt uakseptabelt. Vi blir daglig påminnet smittevernregler både via sosiale medier, TV og andre medier. Så det er ikke mulig og ikke ha kunnskap om dette, sier Vennevold.

– Uforsvarlig

Hun kommer nå med en klar oppfordring.

– Det er så stor risiko for smitte, at det og ikke overholde smittevernreglene er både helt uakseptabelt og uforsvarlig. Det er veldig kort vei fra en fest i helgen, til at du smitter en person i risikogruppen, sier bydelsdirektøren.

Hun slår fast at brudd på smittevernloven har konsekvenser, men bydelen har foreløpig ikke vurdert dette.

– Akkurat nå er vi mest opptatt av å spore opp de som har vært på festen, og de som har vært nærkontakten til de smittede, sier Vennevold.

Saken oppdateres.