Periodisk kjøretøykontroll (PKK), eller det de fleste omtaler som EU-kontroll, er viktig for å avdekke potensielt farlige mangler på bilparken i Norge.

Testene skal tas hvert andre år på alle biler, fra de er fire år gamle. Kontrollen gjøres på bilverksteder som er godkjent av Statens vegvesen.

For at det ikke skal rulle trafikkfarlige kjøretøy rundt på veiene, er det viktig at kontrollene gjennomføres slik de skal. Og det er en rekke regler verkstedene må forholde seg til.

En av dem er at verkstedansatte ikke skal godkjenne egne eller kollegers kjøretøy.

Her er det imidlertid avdekket store mangler, i en undersøkelse gjort av Statens vegvesen. De har rett og slett sjekket hvem som har utført EU-kontrollen av bilene til verkstedsjefene.

1 av fem tatt bryter reglene

Resultatet omtales som urovekkende – og vil føre til konsekvenser for de som er tatt i å bryte reglene.

Totalt har Statens vegvesen godkjent 2.500 bilverksteder som får ta EU-kontroller. Nå har de kontrollerte drøyt 2.100 av disse – og resultatet er nedslående. Rundt 400 verksteder har utført EU-kontroll på kjøretøy som eies av teknisk leder eller dens avløser, står det i en intern rapport som Broom har fått tilgang til.

– Disse resultatene viser at det var riktig å kontrollere dette. EU-kontroller er viktige for å sikre at kjøretøyene på vegen tilfredsstiller kravene til trafikksikkerhet og ikke har ulovlig høye utslipp. Denne jobben får verksteder og kontrollorgan utføre på myndighetenes vegne, og da er det viktig at de viser seg tilliten verdig, sier Monika Omholt, avdelingsdirektør for tilsynsavdelingen i rapporten.

– Urovekkende

Ifølge regelverket skal ansatte gå til andre verksteder når de skal ha bilene sine EU-godkjent. Samme regelverk gjelder også for kjøretøy som eies av nær familie

Til Broom uttaler Tom Gullachsen, fungerende leder for tilsynsavdelingen i Statens vegvesen, følgende:

– Det er urovekkende at det er så mange som kontrollerer egne kjøretøy. I denne omgang gis det advarsler, og pålegg om å hindre at slikt gjøres igjen. Men vi vil følge dette opp med flere kontroller. Ved fortsatt brudd vil vi reagere strengere.

Kan miste retten til å ta EU-kontroller

Den strengeste reaksjonsformen er å frata verkstedene retten til å foreta EU-kontroller. Det svir. EU-kontroller er nemlig en lukrativ ordning for verkstedene, både selve kontrollen, eventuelle utbedringer og etterkontroller.

Flere verksteder har meldt tilbake at de trodde habilitetskravet kun gjaldt den ordinære kontrollen, og at det var greit at de tok etterkontrollen selv. Det er nå presisert at begge kontrollene er omfattet av habilitetskravet.

