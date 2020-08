Håkon (31) kjøpte sin første bolig: – Synd at det skal være så vanskelig

– Vi opplever en ekstrem etterspørsel etter boliger. Det er veldig mange som nå ønsker å bytte bolig, og det tror jeg i stor grad skyldes den lave renten, sier administrerende direktør Grethe Meier i Privatmegleren.

Som et tiltak mot de økonomiske konsekvensene av koronaviruset, satte Norges Bank styringsrenten helt ned til null prosent. Det gir lave renter på boliglån, som har gitt flere muligheten til å ta opp større lån for å komme seg inn på boligmarkedet eller kjøpe en dyrere bolig.

– I årets juli hadde vi en vekst på 71 prosent i antall salg målt mot juli i fjor. Vi så en veldig koronaeffekt i mars og april, men likevel ligger vi hittil i 2020 fortsatt 10 prosent over fjoråret i antall salg. Ingen av oss var i nærheten av å tro at noe slikt ville skje, sier Meier.

Boliglånsforskriften setter grenser for hvem som kan ta opp boliglån, men bankene har normalt en kvote på 10 prosent som kan avvike fra kravene. På grunn av koronakrisen ble avvikskvoten økt til 20 prosent i andre og tredje kvartal, som gjør det mulig for enda flere å ta opp boliglån hos bankene.

– Fordi etterspørselen er så høy, blir prisene høyere. Dette gjelder spesielt de mindre leilighetene. Vi ser at investorene også har kommet mer på banen igjen, som ser at det kan være lønnsomt å kjøpe for å leie ut, sier Meier, og fortsetter:

– Det presser prisene på mindre leiligheter, som gjør det enda vanskeligere for unge å komme seg inn. Dette gjelder særlig i Oslo.

Lettet

Håkon Riis Vaal (31) og samboeren kjøpte nylig sin første bolig. Paret har de siste årene leid ulike leiligheter sammen på Torshov.

– Vi tenkte det var mer økonomisk lurt å kjøpe enn å leie dersom vi hadde mulighet. Vi ble veldig glad i Torshov, og ville helst kjøpe der, forteller Vaal.

Nylig klarte de å oppfylle boligdrømmen da de kjøpte en leilighet rett over gaten fra der de bor. Toromsleiligheten på 30 kvadratmeter hadde en prisantydning på 3,1 millioner kroner, og gikk til slutt for 3.454.000 inkludert fellesgjeld.

TORSHOV: Håkon Riis Vaal og samboeren kjøpte denne leiligheten på Torshov. Foto: Guttorm Johansen / Inviso

– Vi vant i budrunde med flere andre. Det siste budet vi la inn var det absolutt høyeste vi kunne gå. Det var helt forferdelig nervepirrende å sitte og vente på om budet gikk inn. Da vi endelig fikk beskjed om at vi hadde vunnet budrunden, kjente vi mest på en stor lettelse, sier Vaal.

– Synd at det skal være så vanskelig

31-åringen jobber som klipper i TV- og filmproduksjon. Han forteller at han har spart til å kjøpe bolig helt siden han var i begynnelsen av tenårene.

– Jeg har spart i BSU siden jeg var 14, og likevel var det bare så vidt at vi klarte å kjøpe en leilighet sammen. Det er veldig synd at det skal være så vanskelig å komme seg inn på boligmarkedet, mener Vaal.

– Jeg har hørt at noen begynner å kjenne på såkalt «leieskam» hvis de fortsatt leier når de nærmer seg 40. For man skal liksom eie egen bolig i Norge.

Vaal sier man nærmest må begynne å spare på barneskolen for å komme inn på boligmarkedet som ung i dag.

– Hvert fall om man vil kjøpe i Oslo. Eller så må foreldre spare for deg, men det er det ikke alle som har mulighet til, sier Vaal, som erkjenner at det er lettere om man kjøper utenfor bykjernen.

– Dersom man ikke råd til å kjøpe i byen, er det mulig å lete litt utenfor. For eksempel hadde vi hatt råd til et hus i Sandefjord, hvor jeg er fra. Men for min del er hele livet mitt i Oslo, og da er det her man vil bo.

– Nesten umulig å «time» markedet

Det var Jens Myhrstad i DNB Eiendom som var ansvarlig for salget av boligen Vaal kjøpte. Myhrstad jobber som megler på Torshov, og selger ofte typiske førstegangsboliger.

– Vi ser utrolig høy aktivitet i markedet nå, og særlig for de mindre leilighetene som passer førstegangskjøpere. Det har flere årsaker, som lemping i boliglånsforskriften, lave renter, studiestart og at mange har vært hjemme i sommer og hatt muligheten til å dra på visning, sier Myhrstad.

Han anslår at det for tiden kommer rundt dobbelt så mange på visning på typiske førstegangsboliger enn det som er vanlig på denne tiden av året.

– De leilighetene jeg solgte i juli hadde en relativt høy prisantydning i utgangspunktet. Likevel ble alle solgt over prisantydning. Det har vært nok å gjøre som megler i juli, men det er bare gøy, sier Myhrstad.

Hans råd til de som sliter med å komme seg inn på boligmarkedet er å utvide horisonten for hvor man kan bo.

– Om du skal inn på boligmarkedet for første gang, kan det være lurt å kikke litt utenfor bykjernen. Kanskje er det noe som passer for deg der, og ikke bare midt i byen. For tiden er det også flere og flere som jobber hjemmefra, som kan det gjøre det enklere å bo utenfor byene, sier Myhrstad, og fortsetter:

– Om du tenker at du skal selge og kjøpe bolig nå, ville jeg ikke forsøkt å spekulere for mye i om boligprisene kommer til å gå opp eller ned. Det er nesten umulig å «time» markedet, og trenger man ny bolig, bør man kjøpe det uavhengig av markedet.

Etterlyser nye tiltak

Grethe Meier i Privatmegleren tror ikke utvidelsen av avvikskvoten i boliglånsforskriften videreføres etter september. Hun er bekymret for hvor vanskelig det er for unge å kjøpe seg inn i boligmarkedet.

– Det blir et større klasseskille når det er noen som kan kjøpe seg inn og andre ikke. Jeg håper regjeringen vurderer å ta noen ekstra grep for førstegangsetablererne, slik at de med god betjeningsevne, men lav egenkapital, også kan få boliglån, sier Meier.

Hun håper det vil innføres noen unntaksregler for de som vil klare å betjene lånet, men ikke har nok egenkapital.

– For eksempel kan man si at deler av lånet skal være med fastrente, slik at bankene tar mindre risiko. Man kan også regne inn en enda større renteøkning når man beregner hvorvidt låntaker tåler at renten stiger. Jeg håper i tillegg man undersøker muligheten for at det går an å kjøpe seg inn på deler av en leilighet, og leie resten.