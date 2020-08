Brudd for Jakten-paret

I 2017-sesongen av Jakten på kjærligheten ble bonden Beatrice Fjell (27) kjæreste med frieren Fredrik Fjeld (30).

De to ble samboere i løpet av TV-innspillingen, og året etter flyttet de sammen til en gård i Eidsberg i Indre Østfold.

Bekrefter brudd

Nå er forholdet over. Det bekrefter begge partene til TV 2.

– Jeg kan bekrefte at det er slutt mellom oss. Jeg ønsker ham masse lykke til og takker for tre fine år sammen, sier Fjell på telefon til TV 2.

– Det er alltid kjipt med brudd, men det går fint med meg, sier hun videre.

Flyttet ut

Det var Fjeld som kjøpte gården i Eidsberg hvor de har bodd sammen de siste årene, men nå har de begge flyttet ut.

– Jeg kjøpte gården for at hun og jeg skulle bo der. Jeg tror ikke jeg gidder å bo der alene, så det er stor sannsynlighet for at den blir solgt, skriver Fjeld i en SMS til TV 2.

TV 2 er nå i gang med innspillingen av en ny Jakten-sesong, som kommer på TV i løpet av 2020.