Fikk nesten 2 millioner i korona-støtte – nå betaler de tilbake alt

Da korona-pandemien rammet og stengte Norge, var bilbransjen en av dem som umiddelbart merket konsekvensene.

Kundene forsvant, både i butikkene og på verkstedene. Situasjonen var både krevende og uforutsigbar – og mange var kjapt ute med å permittere ansatte som plutselig ikke hadde noe å gjøre.

Bilbransjen er også en av dem som har nytt godt at de statlige støttetiltakene. Svært mange forhandlere og andre aktører har fått betydelige beløp i kontantstøtte de siste månedene.

En av dem er er forhandlerkonsernet Birger N. Haug som har 350 ansatte og selger merker som Nissan, Subaru, Hyundai, MG og Suzuki.

Bedre enn forventet

– Birger N. Haug ble rammet like kraftig som de fleste andre. Permitteringer og kostnadsreduksjoner ble iverksatt i nært samarbeid med de tillitsvalgte. Resultatprognoser vi da utarbeidet, viste at selskapet i 2020 ville få et betydelig underskudd. Omsetningsbortfallet var så stort i mars måned at selskapet fikk utbetalt kontantstøtte fra staten på 1,9 millioner kroner, opplyser Birger N. Haug, i en pressemelding.

De pengene har de nå besluttet å betale tilbake. Årsaken er at utviklingen snudde raskere enn selskapet hadde trodd:

– Utviklingen frem mot sommeren ble bedre enn forventet, og resultatene er nå positive og betydelig bedre enn den negative prognosen for året, som ble utarbeidet da det så som mørkest ut. Slik det ser ut nå, vil selskapet – situasjonen tatt i betraktning – få et tilfredsstillende årsresultat. Dessverre langt etter opprinnelig budsjett, men det blir overskudd, opplyser Birger N. Haug.

Nissan Leaf her i flere år vært en av storselgerne hos Birger N. Haug.

Komme andre til gode

På spørsmål til selskapets hovedeier, Carl-Einar Haug, om hvorfor man gjør dette, svarer han:

Carl-Einar Haug er hovedeier i Birger N. Haug.

– Kontantstøtten var ment for dem som virkelig fikk store økonomiske problemer etter at pandemien slo til. Slik var det også for oss i starten, men vi har klart å gjøre endringer og innføre tiltak slik at utviklingen vår har blitt snudd positivt. Det føles derfor mest riktig at pengene kommer andre som har store problemer, til gode.

Ærlig og redelig

Brooms bilekspert Benny Christensen har selv mange år bak seg i bilbransjen. Han vet at de siste månedene har vært tøffe for mange, men at det også har blitt jobbet bra i denne bransjen. Han er imponert over det Birger N. Haug nå gjør:

– Ja, dette fremstår som både ærlig og redelig. Såvidt jeg skjønner, har de ikke hatt noen form for press på seg til å betale tilbake disse pengene. De gjør det helt frivillig. Og det synes jeg det står stor respekt av, sier Benny.

Løsnet ganske kjapt

– Hvem har hatt det tøffest i bilbransjen denne tiden?

– I starten rammet det nok de aller fleste, ganske likt. De som satt med store lagre av biler, var nok de som var aller mest bekymret. Det var jo helt dødt i butikkene i starten. Verkstedene fikk også en smell, fordi mange kunder utsatte verkstedbesøkene sine. Men heldigvis løsnet det ganske kjapt. Bruktbilsalget kom først, det har vært rekordstort i sommer. I juli fikk vi også en økning i nybilsalget og mitt inntrykk er at det er full fart på verkstedene. Her har man jo også endel å ta igjen fra da det sto stille, sier Benny.

– Vil du si at denne bransjen er "friskmeldt" nå?

– Vi kan jo håpe det, men det er naturligvis helt avhengig av hva som skjer rundt smittesituasjonen. En ny nedstengning kan få store konsekvenser. Men unngår vi det, er vi forhåpentligvis tilbake til mer normale tider hos de aller fleste i denne store og viktige bransjen, avslutter Benny.

