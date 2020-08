– Jeg kunne ikke brydd meg mindre om at Trump ikke vil se oss spille

Donald Trump har fortalt at han snur hodet vekk når han ser NBA-spillerne knele under nasjonalsangen. NBA-stjernen LeBron James bryr seg ikke nevneverdig.

Den amerikanske presidenten sa i et intervju med Fox News tidligere denne uken at han ikke orker å se på når spillere kneler under nasjonalsangen til USA.

Det selv om spillerne selv har sagt at det er for å protestere mot politiets brutalitet og sosial urettferdighet, og ikke som en fornærmelse mot flagget, militæret eller nasjonen.

– Jeg synes det er skammelig. Vi har jobbet mye med NBA, for å få ligaen i gang. Også ser jeg spillerne knele under nasjonalsangen. Det er ikke akseptabelt, sa han i intervjuet.

Bryr seg ikke

– Når jeg ser spillere knele, slår jeg av kampen. Da har jeg ingen interesse om å se lagene spille.

James mener Trump ikke trenger å stresse med å se en NBA-kamp igjen.

– Jeg tror ingen i basketballmiljøet er lei seg for at Trump ikke vil se på oss spille lenger. Vi kunne ikke brydd oss mindre, sa James etter at hans Los Angeles Lakers tapte 86-105 for Oklahoma City Thunder.

Toppseedet

– Kampene kommer til fortsette, selv om han ikke vil se på. Jeg sitter her nå og snakker for samtlige NBA-spillere – vi bryr oss ikke om at han ikke vil se på, fortsatte James.

Lakers er for øvrig toppseedet i Western Conference for første gang på ti år når sluttspillet starter, så LeBron og hans stjernemakker Anthony Davis kommer til å hvile mye i de siste fire grunnseriekampene.

Forrige gang Lakers var best i vest var i 2010, da Kobe Bryant ikke ga seg før han hadde ført laget helt til det som ble klubbens 16. og hans femte og siste NBA-tittel. Klubblegenden Bryant døde i en helikopterulykke i januar i år.

