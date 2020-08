I år har det vært bilferie for veldig mange av oss, med rekordmange norske biler ute på sommerveiene.

For de fleste har turen sannsynligvis gått uten de store vanskelighetene. Men det er også noen som har fått problemer med bilen, og derfor har søkt hjelp.

– Sommerstid er det motorstopp som topper vår bergings-statistikk. I tillegg er det mange som opplever startvansker og flate batterier, sier Nils Sødal, senior kommunikasjonsrådgiver i NAF.

Det siste er nok noe mange forbinder med vinter og kuldegrader. Men ifølge NAF er ikke starttrøbbel på grunn av svakt batteri bare et vinterfenomen.

Holde hodet kaldt

– Vi har nok å gjøre med å få liv i strømløse startbatterier om sommeren. Halvtomme batterier liker ikke sommervarmen spesielt godt, sier Sødal.

Skulle du oppleve å få motorstopp på ferieturen, gjelder det å holde hodet kaldt og tenke på sikkerheten til deg og dine.

- Få bilen ut på veiskulderen, ta på refleksvesten og sett ut varseltrekanten. Alle må ut av bilen. Da er det lurt å bruke dørene som vender ut mot veikanten. Det er også smart å få alle over autovernet om det er mulig. Dette er særlig viktig på motorveiene der hastigheten er høy, fortsetter Sødal, i en pressemelding.

Må lades

Det er kjedelig å oppleve starttrøbbel på grunn av flatt batteri. Opplever du dette på ferieturen, får bilbergeren deg i de fleste tilfeller i gang igjen.

– En startboost lader ikke opp batteriet i bilen din igjen. Om det er mulig, vil en vedlikeholdslading føre til at du ikke opplever mer batteritrøbbel på resten av ferieturen. Da kan du også få ladet dine egne batterier, fortsetter Sødal.

Hvis du har fått startproblemer på grunn av dårlig batteri, gjelder det å lade det opp igjen så fort som mulig.

Særegen for sommeren

Et problem er særegent for sommerferiemånedene. Det er de som enten har låst inne i bilen – eller mistet nøkkelen.

Dette var inne på topp fem av bergingsårsaker i fjor sommer.

– Folk er nok litt sløvere i sommervarmen og da er det fort gjort å låse inn nøkkelen i bilen. Har dere husket å ta med reservenøkkelen, løser dette seg selv og man slipper den litt pinlige bilbergingen, avslutter Sødal.

Topp 5 bergingsårsaker i juni, juli og august 2019: Motorstopp

Startvansker (her inngår det flere årsaker. Kan også være noen flate batterier som er registrert på denne)

Flatt batteri

Punktering

Innelåst nøkkel, mistet nøkkel eller ødelagt nøkkel

Topp 5 bergingsårsaker hele 2019: Startvansker (her inngår det flere årsaker. Kan også være noen flate batterier som er registrert på denne)

Flatt batteri

Motorstopp

Punktering

Hjul og hjuloppheng

