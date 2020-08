– Noen ønsker å tjene seg rik på dette her, og det er egentlig ganske hårreisende

Per nå foreligger det ikke en generell anbefaling om bruk av munnbind i Norge, men Folkehelseinstituttet (FHI) jobber i disse dager med en faglig vurdering av dette. Fristen går ut 14. august, men trolig vil deler av anbefalingen komme allerede denne uken.

– Fagfolkene våre som jobber med munnbind har høyt arbeidspress nå, og har dessverre ikke mulighet til å svare på spesifikke spørsmål akkurat nå, var FHIs svar torsdag.

Helsedepartementet har også et møte om temaet torsdag kveld.

Forventningene har apotekene merket, og salget av munnbind økte med 85 prosent fra juni til juli. Nettapoteket Farmasiet har opplyst om at de tidoblet salget forrige helg.

Dyrere stykkpris enn sigaretter

Selv om det per nå ikke foreligger noen anbefaling eller krav om å eksempelvis bruke munnbind i kollektivtransporten, krever flere flyselskap at man bruker en slik på reise. TV 2 har derfor tatt en prissjekk med utgangspunkt i det rimeligste produktet som blir markedsført på Avinors sider, kirurgisk munnbind fra Aeris, der stykkprisen er 16 kroner.

De andre to som figurerer der koster 39,75 og 25 kroner per stykk.

Normalt skiller man mellom medisinske og ikke-medisinske munnbind. I en e-post til TV 2 i juli opplyste FHIs seksjonsleder for Resistens- og infeksjonsforebygging, Hanne Eriksen-Volle, at begge vurderes, men skrev da at «slik litteraturen på områder er per i dag, kan det være det er medisinske munnbind som eventuelt blir anbefalt».

Modellen fra Aeris har så godt som lik stykkpris hos både Vitusapotek og Apotek1. Der er over dobbelt så dyrt som prisen for hva stykkprisen for sigaretter er, som på Meny sin nettsider er oppgitt å ligge på rundt syv kroner.

– Meningsløst

Det er store forskjeller mellom stykkprisen på den billigste (1,79 kroner) og det dyreste munnbindetet (112,48 kroner), viser TV 2s sjekk torsdag. Prisene har også økt godt etter at koronaviruset kom, noe Apotek1 blant annet fortalte TV 2 allerede i påsken. Stortingspolitiker Freddy André Øvstegård (SV) sier til TV 2 at han anser munnbindprisene som «skamløs profittering».

– Noen ønsker å tjene seg rik på dette her, og det er egentlig ganske hårreisende, sier han til TV 2.

REAGERER: Freddy André Øvstegård, stortingsrepresentant for Sosialistisk Venstreparti, reagerer på munnbindprisene. Foto: Vidar Ruud

– Hva tenker du om at en sigarett, som deriblant har 2,64 kroner i avgift per stykk, og ansees som helsefarlig, er over halvparten så dyrt som munnbindet som figurerer på Avinors nettsider?

– Det illustrerer at dette ikke gir mening. Prisen er ikke fornuftig, mener han.

Senterpartiets Kjersti Toppe synes også munnbindprisen er vel stiv.

– Jeg har selv en jente som går på skole i Bergen, og vi er bussbrukere, sier hun.

– Jeg mener at prisen på 16 kroner må være langt over hva det å lage munnbind faktisk koster, forteller Toppe.

Hun mener det offentlige må dekke utgiftene om FHI og regjeringen eksempelvis lander på at medisinske munnbind blir et krav i kollektivtransporten.

– Ellers blir prisen for høy for den som reiser kollektivt, sier hun videre.

Både SV-politikeren og Sp-politikeren frykter prisene kan føre til et økt klasseskille mellom dem som har råd til utgiften og dem som ikke har det.

I etterkant av onsdagens sak om munnbind hos TV 2 har også mange lesere reagert kraftig på prisene på Facebook.

Stor utgift for familier

Om en tar utgangspunkt i en familie på fire, der hver og en av dem hver dag reiser kollektivt tur-retur i hverdagene, vil dette koste familien 128 kroner dagen, 12 kroner mindre enn en sigarettpakke, om man tar utgangspunkt i at én slik koster 7 kroner.

I dette eksempelet vil ukesutgiften ende på 640 kroner, mens det vil koste rundt 2560 kroner i måneden. Bruker man SIFOs referansebudsjett på en familie på fire (to foreldre mellom 20-50, to barn i alderen 10-13 og 13-17, samt en bil), vil dette bety en ekstrautgift på over ti prosent i måneden.

I Danmark har partiet Enhedslisten foreslått gratis munnbind til familier med dårlig økonomi.

– Det høres ut som en fornuftig løsning ved munnbind-påbud, sier Øvstegård i SV til TV 2.

– Gavepakke til apotekene

Toppe mener forbruket av engangsmunnbind kan bli stort fremover.

FORESLÅR GJENBRUKBARE: Senterparti-politiker Kjersti Toppe ønsker at man ser på ikke-medisinske, munnbind som kan gjenbrukes. Foto: Ole Berg-rusten

– Og det er en gavepakke til apotekene, sier hun.

Den legeutdannede politikeren mener løsningen kan være å gå for ikke-medisinske munnbind.

– Man må kunne akseptere andre, som er billigere, men som også gir god nok beskyttelse. Og som gjerne kan brukes igjen, sier hun.