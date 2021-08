I spalten "Bilen Min" har Broom.no-leserne mulighet til å fortelle litt om sin egen eller sine egne biler, og litt om sin bilinteresse.

Volvo er en populær ungdomsbil. Slik har det alltid vært. Da ofte de litt eldre med bakhjulsdrift. Det skulle vel være nok å nevne biler som Amazon, 240 og 940.

Først var dette dyre biler for middelkassen. Siden fornuftige bruktbiler for de ikke fullt så bemidlede en runde eller to. Før ungdommen tok over.

Da som billige, men fortsatt solide biler. Dette var modeller som gikk langt og som var kurante å skru på om noe gikk galt. Dessuten med god tilgang på billige deler og ulikt tilbehør, som felger og andre ting.

En av dem som har gjort mye med sin Volvo 940, er Eirin fra Tvedestrand. Hun viste også fram 940-en sin her på Broom i 2017. Men siden den gang har hun lagt ned MYE jobb i bilen. Som nå framstår som noe helt annet enn for tre år siden. Her får du ett nytt møte med Eirin og Volvoen hennes:

Bilen:

Merke, modell: Volvo 940 lavtrykksturbo

Hvor lenge har du eid den? Siden 23 september 2015

Her er Eirin og bilen hennes for fire år siden. Etter dette bildet ble tatt har det skjedd mye med bilen. Foto: Privat.

Hva har du gjort med den? Siden sist har det skjedd enorme endringer. Understellet har fått nye, originale foringer rundt. Det har blitt montert slissa og ventilerte bremseskiver med Yellowstuff bremseklosser. Har ellers ikke blitt store endringer her ennå, ettersom at planen er å pakke om bilen til polyforinger, kortere støtdempere og nye senkefjærer.

Bilen har blitt bygd om fra automatgir til manuelt gir. (M90 girkasse med forsterket tredjegir).Det ble montert sinterclutch, men ettersom bilen kun skal brukes til "godkjøring" og show, gikk vi over til forsterket trykkplate med normal clutch, etter at det måtte byttes girkasse etter et aldri så lite ras ...

Motoren har også fått en del oppgraderinger, slik som ny turbo T3/T4 med 3" alumuniums intercooler, TLAO chip, så kalt gullhjerne. Den har fått forsterket toppakning, portet og planet topplokk og 3" JT superflow eksosanlegg, for å nevne noe.

Innvendig har også endringene kommet langt. Grått dashbord har blitt byttet ut med et sort. Det har blitt lakkert en del detaljer. Sidepaneler, taktrekk og hattehylle har blitt trekket om i alcantara-stoff. Dørtrekkene kommer fra en gammel modell V90/960, grått gulvtrekk har blitt byttet ut med sort, samt mye gulvmatter i stoff. Bilen har også blitt lydisolert med dempematter.

Utvendig har 240 gruppe-A bakspoileren blitt byttet til en Volvo 850R vinge, samt at en takvinge har blitt montert.

Originale 15-toms 740 turbo felger har blitt byttet ut med 17-tom Borbet-kopi felger. Fronten er som den har vært de siste årene – ombygd til halvt Volvo-740 front med addon på leppe. Langs kanalene er det montert kanalskjørt.

Den aller største endringen er farge, etter to runder med lakkering har bilen fått drømmefargen! Nemlig Brandywine Candy fra merket House of Colour. Fargen minner litt om Apple Candy, men denne er enda mørkere og dypere.

Har her bilen fått ny lakk og en helt ny farge. En farge som Eirin digger! Foto: Privat.

Bilen har fått mye kritikk gjennom årene ettersom jeg bruker deler som ikke er så vanlig på en 940. Jeg har valgt vekk en spesiell originalfarge og diverse annet, men jeg bygger bilen slik som jeg ønsker å ha den.

Det er jo tross alt min drømmebil jeg skal bygge, ikke andres. Man møter også på en del misunnelse. Men bilen er bygd med kjærlighet, tårer, svette og litt sinne ... Jeg har fått god hjelp underveis, lært masse og gjort utrolig mye jeg ikke kunne fra før på egenhånd. Det er en god følelse!

Liker best med bilen: Desidert fargen, turbolyden og felgene.

Liker minst med bilen: Eneste jeg kan si her er vel drivstofforbruket, men det må man regne med en 2,3-liters turbobil fra 90-tallet.

Beste opplevelse med bilen: Det et vanskelig spørsmål, men har to jeg kan nevne. Første utstillingen jeg deltok på hvor jeg vant tredjeplass i "people choice". Og den første utstillingen jeg deltok på i Tønsberg hos Vestfold Chiptuning hvor jeg vant klassen "Best in Show & Shine". Med tanke på alle de fine bilene som var der, ble jeg både overrasket og litt satt ut. Men det var gøy!

Framtidsplaner for bilen: Man blir aldri ferdig med en prosjektbil. Målet nå er å trekke om interiøret videre slik at det matcher resten av det nye innvendig - som delskinn med skinn og alcantara. Anlegget skal også få en kraftig oppgradering med custom-bygg i bagasjen- jeg håper det kan bli et Minions-tema for jeg elsker de små gule figurene. Etter det blir det understell og kanskje enda mer motorendringer?

Eirin har gjort mye med bilen sin, både utvendig og innvendig. Resultatet kan hun være stolt av! Foto: Privat.

Drømmebil: Det har ikke endret seg siden sist. Det er fortsatt Volvo 740 Turbo sedan. Med tett, sort farge og med sort interiør og så klart USA-front. Jeg vet nøyaktig hvordan jeg vil ha den. En vakker dag håper jeg at den står på utsiden her. Mulig jeg må skaffe meg enda en prosjektbil ...

Eieren:

Navn: Eirin Rønbeck Johansen

Alder: 24 år gammel

Bosted: Tvedestrand, Agder

Instagram: Eirinronbeck - bil-relatert instagramkonto med jevnlig oppdatering av 940-en.

Litt om meg selv: Jeg var ikke bilinteressert før jeg fylte 18, jeg var kun dreven på bilmerker. Jeg hadde et par scootere som tok tiden min, så det var vel der det hele startet - smått begynte jeg å lære om mekanikk og skrudde litt på egen hånd.

Volvo har alltid stått høyest på lista, så førstegangs-bilen ble en førstegenerasjon S40. Det var her alt startet da jeg fikk bil-lappen i hånden.

Den dyprøde Volvoen har vunnet flere priser på ulike utstillinger. Foto: Privat.

Jeg reiste rundt på biltreff, møtte nye mennesker og tiltok meg informasjonen om de gamle Volvo-traverne på samme måte som en svamp trekker vann. Jeg skjønte at bilen måtte byttes ut med en eldre modell for å kunne lære meg mer. Jeg bestemte meg fort og hentet 940-en i Hvittingfoss. Siden har det vært meg og den.

Vi vært gjennom tykt og tynt. Lærekurven har vært stupbratt. Med motoroppgradering, understellsoppgradering, girkasse-bytting og ikke minst hellakkering. Og dette kun takket være ulike forum, YouTube og ikke minst gode venner. Jeg er stolt når jeg kan si at jeg er en jente som gikk fra null interesse til full interesse på bare ett år.

Men ikke alt har vært en dans på roser. Jeg har måtte takle mye negativitet og misunnelse fra andre og får ofte høre at det ikke er jeg som gjør ting på bilen min selv. Men jeg forsøker å smile likevel, for jeg kan med god samvittighet si at jeg har gjort veldig mye. Men jeg legger heller ikke skjul på at jeg har fått god hjelp underveis.

Jeg driver også Norges største bilklubb for jenter med navnet; Norwegian Car Girls som ble etablert fort litt over to år siden, klubben har vokst seg stor med masse flotte jenter som enten har vokst opp med bil, eller som ønsker å lære mer om bil.

Bestill VolvoKlassiker på Bladkiosken.no

Det er faktisk mange jenter her i Norge som driver med bil, og som virkelig fortjener å bli sett - så det er et stort fokus. Jeg er så glad i alle jentene som deler bilder, innlegg og bidrar i gruppen. Vi er en god gjeng og syntes det er tøft at så mange jenter også har interessen.

Vil du lese mer om klassisk Volvo?

Da bør du kjøpe vårt nyeste VolvoKlassiker magasin!

Det byr på 100 sider om kun én ting: Nemlig klassisk Volvo. Fra starten i 1927, og helt opp til 2000-tallet. Reportasjer, intervjuer, bildeserier, småstoff og kuriosa.

Du kan også veldig enkelt bestille det i bladkiosken.no. Det koster 99 kroner (+ 39 kroner i porto) Du betaler med Vipps og får du bladet rett hjem i postkassen om noen dager.

Mangler du tidligere numre av VolvoKlassiker, kan det også bestilles her.

Vis fram din bil:

Har du en bil du vil dele med oss? Billig, dyr, stygg, pen, gammel, ny, liten eller stor, se info her:

