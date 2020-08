OL-helt om livet etter idretten: – Jeg var en misbruker

Den svenske OL- og VM-vinneren Susanne Gunnarsson (56) var i verdenstoppen i kajakkpadling på åtti- og nittitallet. Sammen med makker Agneta Andersson tok hun sølv i kajakk-disiplinen K2 i Barcelona-OL i 1992. I 1996 tok de gull i samme disiplin i OL i Atlanta.

NÅ: i dag er Gunnarsson kajakk-trener. Foto: Nils Jakobsson / BILDBYRÅN

Da Gunnarsson la opp i 2000 slet hun med en skiveutglidning i nakken, samtidig som hun gikk gjennom en vanskelig skilsmisse. Til svenske Expressen forteller OL-vinneren om rusproblemene hun utviklet som følge av behandlingen mot smertene i nakken. Tablettene hun fikk var sterke smertestillende og kort tid etter at Gunnarsson begynte på disse, ble tablettenes klassifisering endret til narkotika.

– Det visste jeg ikke da jeg begynte. Men jeg tok dem daglig mot smertene og ble avhengig. Jeg var en misbruker. Jeg gikk rundt dopet og sløv, men hadde det på en måte bedre, fordi pillene lettet smertene, sier hun om årene etter at hun la padlingen på hyllen.

Det var en sykepleiervenninne som fikk Gunnarsson ut av avhengigheten.

– Hun tok de siste tablettene mine og helte dem ut. Deretter tok hun meg med hjem til henne og låste meg inne. Det var en avrusning, kan man si.

– Jeg var tvunget til å bli rusfri, for barna mine sin skyld. Jeg ville leve videre for deres skyld, forteller Gunnarsson.

– Hvordan faen orket jeg?

Gunnarsson tok totalt 17 VM- og OL-medaljer i løpet av karrièren. 20 år etter at hun la opp, forstår hun ikke hvordan hun klarte det.

OL-GULL: Gunnarsson (t.h) sammen med makker Agneta Andersson. Sammen tok de OL-gull i 1996. Foto: Bjørn Tilly / BILDBYRÅN

– Hvordan faen orket jeg? År ut og år inn, hele året rundt. I ettertid forstår jeg ikke hvordan jeg klarte å leve sånn i to tiår, sier Gunnarsson, som i tillegg til sine idrettsprestasjoner fikk to barn mens hun stadig var aktiv utøver.

– Hva tror du folk tenker når de hører navnet Susanne Gunnarsson?

– Det er nok forskjellige tanker. Men da jeg var med i Mesternes Mester så fortalte flere av deltakerne at de var litt redde for å treffe meg. De trodde jeg var en skikkelig bitch. Etterpå innså folk at jeg ikke er sånn, når de har lært meg å kjenne, sier Gunnarsson.

I dag lever Gunnarsson et rusfritt liv i Malmø. Hun jobber på et ungdomsherberge og som padletrener.