Fotballryktene: Supertalent ønsket av Premier League-klubb

Manchester City har allerede signert Ferrán Torres og Nathan Aké, men om man skal tro rapportene fra balløya er ikke Guardiola ferdig med sommerhandelen. Fire spillere skal stå på ønskelisten til spanjolen. Kalidou Koulibaly, Lautaro Martínez og João Félix skal være tre av dem, hevder Sky Sports. Atletico betalte over 1,2 milliarder kroner for Félix i 2019, så en overgang til City er ventet å bli meget dyr.

Brentford tapte opprykket like før målstreken mot Fulham. Nå kan flere av nøkkelspillerne være på vei bort fra «The Bees». Ollie Watkins og Saïd Benrahma var deres beste spillere denne sesongen, og begge to forsvinner trolig til Premier League. Algeriske Benrahma har tidligere vært linket til Chelsea, men nå er det Tottenham og West Ham som har satt inn støtet, hevder Mirror.

Chelsea har planer om å selge spillere for to milliarder i sommer. Frank Lampard skal være villig til å høre på bud på Kepa Arrizabalaga, Jorginho, Antonio Rüdiger, Emerson, Victor Moses, Tiemoue Bakayoko, Danny Drinkwater, Michy Batshuayi, Kurt Zouma og Andreas Christensen, skriver TalkSport.

Philippe Coutinho nærmer seg Arsenal. Barcelona-spilleren er ventet å signere for London-klubben i nærmeste fremtid. Det som kan strande avtalen er at Arsenal krever at Barcelona fortsetter å betale en del av brasilianerens lønn, hevder The Telegraph.

Det kan gå mot en sjokkovergang for James Rodríguez. Colombianeren er ute i kulden i Real Madrid, og nå kan neste stoppested blir byrival Atletico Madrid, hever El Golazo de Gol. Prisen skal ligge på lave 150 millioner kroner for 29-åringen som fikk sitt gjennombrudd i 2014-VM.