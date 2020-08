Bilde fra skolestart får massive reaksjoner – epidemiolog frykter smitteboom

I byen Atlanta i delstaten Georgia i USA åpnet skolene opp mandag. Et bilde som ble tatt ved North Paulding High School får kritikken til å hagle.

70 prosent av North Paulding High Schools elever er nå tilbake på skolebenken etter en lengre periode med hjemmeskole som følger av koronapandemien.

Skolen ligger i Georgia, som ligger på femteplass på listen over stater i USA med mest smitte. Over 200.000 er smittet, og nesten 4000 av dem sestet positivt det siste døgnet.

Forrige uke testet flere elever ved skolens fotballag positivt for koronaviruset.

Et bilde tatt tatt i skolens gangområde, har nå gått viralt og får nasjonal oppmerksomhet i USA. Nå frykter flere at landets åpning av skoler vil bidra til ytterligere smittespredning.

Følger nasjonale retningslinjer

I en epost gjengitt av USA Today, sier leder ved skolen, Brian Ottot at bildene tatt på skolen er beskrivende for hvordan situasjonen var, men at skolen følger statens retningslinjer.

– Elevene må oppholde seg i gangen over lengre tid enn bare enn et par minutter for å bli smittet av andre, sier Ottot.

Han skriver videre at tiden elevene bruker på å bytte klasserom mellom timene er en utfordring.

– Dette er et område vi jobber med å finne praktiske løsninger på. Det er en ny tid med nye utfordringer, sier han.

Han legger heller ikke skjul på hva han synes om bildet som ble knipset i skolens gang.

– Det er ikke et spørsmål engang om at det bildet ikke ser bra ut, sier Ottot.

På sosiale medier gjengis også en melding rektoren ved skolen, Gabe Carmona, har gitt beskjed om at elever som publiserer bidler fra skolen kan bli ilagt straff.

Eleven som tok bildet som er i toppen av saken, har ifølge flere brukere på Twitter blitt suspendert fra skolen.

Epidemiologi bekymret

En som har reagert på Ottots kommentar er den amerikanske epidemiologen Ravina Kullar. Hun sier til Washington Post at hun ble bekymret da hun leste skolelederens utspill.

– Dårlig håndhygiene og måten elevene omgår hverandre kan bli kilde for smittespredning. Spesielt hvis det er snakk om områder der mange ferdes og er i kontakt med ting, sier Kullar til avisen.

Hun er også redd for at det vil komme flere store smitteutbrudd ved landets skoler.

– Jeg er bekymret for at det vil komme smitteutbrudd ved skoler. Disse barna tar med seg det de blir eksponert for hjem. Foreldre, besteforeldre og alle andre i deres hjem blir berørt av dette, sier Kullar.

Og tilfellet er ikke det eneste. I flere skolekretser rundt om i USA rapporteres det om skolelokaler som er overfylt etter innrykket av elevene.

Trump er for gjenåpning

Selv om USA har hatt en massiv smittespredning på landsbasis i sommer, er landets president klar i sin tale om at skolene må åpnes opp.

Trump har forsvart høstens gjenåpning av amerikanske skoler med at barn praktisk talt er immune mot viruset, og at viruset vil gå bort.

Samme dag som at over 54.000 nye smittetilfeller ble registrert og over 1296 nye dødsfall rapportert om sa han dette:

- Denne greia vil gå bort. Det vil går bort slik som andreting går bort, sa Trump i et intervju som ble sendt på Fox onsdag.

Presidentens utspill om at barn nærmest er immune mot koronaviruset, har fått eksperter til å reagere kraftig.

– Dette er den fantasi-tankegangen som har ført oss på veien mot 155.000 dødsfall, sa Jonathan Reiner, professor i medisin ved George Washington University til USA Today.

Et videoklipp av intervjuet, som ble postet på Trumps egen Facebookside, ble fjernet av Facebook onsdag. De sier klippet er med på å spre feilinformasjon om koronaviruset.