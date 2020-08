Facebook fjernet Trump-innlegg om koronaviruset

I innlegget var det et utdrag fra et intervju Trump gjorde med Fox News, der han sa at barn er «nesten immune» mot covid-19.

– Brudd på våre retningslinjer

– Denne videoen inneholder falske påstander om at en gruppe mennesker er immun mot koronaviruset.

Det nå fjernede videoklippet er ifølge Facebook ikke i tråd med deres retningslinjer.

– Det er et brudd på våre retningslinjer for skadelig feilinformasjon om koronaviruset, sa Andy Stone, talsmann for Facebook, til The Washington Post.

Facebook har den siste tiden fått sterk kritikk for å ikke moderere sidene sine godt nok. Det har blant annet ført til en boikott fra over 1000 annonsører, inkludert Disney og flere andre store selskaper.

Feilinformasjon

New York Times-journalist Davey Alba tvitrer at Facebook overfor ham har bekreftet at det er det første Trump-innlegget selskapet fjerner som følge av brudd på retningslinjene mot feilinformasjon om koronaviruset.

Selv om det er første gang et av presidentens innlegg har blitt fjernet som følger av å spre feilinformasjon om koronaviruset, har Trump og hans kampanje hatt problemer med Facebook før.

La ut nazisymbol

Flere innlegg postet blant annet på den offisielle siden til Trumps kampanje ble tilbake i juni i år fjernet av Facebook.

I et innlegg lå det vedlagt et bilde av et trekantet symbol, likt det som ble brukt av nazistene til å merke politiske motstandere- og fanger.

Kampanjekontoen har over 1 million følgere og tilsvarende likerklikk.

– Vi tillater ikke symboler som representerer hatefulle organisasjoner eller hatefulle ideologier hvis de ikke kommer med en kontekst eller fordømmelse, sa lederen for Facebooks sikkerhetspolitikk, Nathaniel Gleicher.

Ville registrere Antifa som terrororganisasjon

I innlegg advarte Trumps kampanje mot farlige grupper fra det politisk ytre høyre, som han mente løp ned gatene og skapte kaos.

– De ødelegger byene våre og gjør opprør. Det er absolutt galskap, heter det i innlegget som ble fjernet.

I Facebookinnlegget rådet Trumps kampanje folk til å stå sammen mot de radikale handlingene, som de hevder Antifa står bak. Dette kunne man kjempe imot ved å bli med på en underskriftskampanje mot organisasjonen.

– Vær så snill å stå ved deres president i avgjørelsen om å erklære Antifa for en terrororganisasjon. Skriv under med en gang, står det i innlegget.

Antifa er en antifascistisk politisk bevegelse, som består av et mangfoldig utvalg av selvstyrende grupper, som når sine mål ved hjelp av ikke-voldelig og voldelig direkte handling.