Internt møte: Nakstad mente den største utfordringen var «å ha befolkningen på lag»

25. juni samlet Beredskapsutvalget mot biologiske hendelser seg for siste gang før sommerferien.

Utvalget samler ulike etater som jobber med å håndtere koronakrisen.

TV 2 har fått innsyn i referatet, hvor det kommer frem at Espen R. Nakstad presenterte det Helsedirektoratet anså som den største utfordringen: «kommunikasjon og det å ha befolkningen på lag».

– Det å kommunisere relativt hyppige endringer i smittevernråd og regler, samt hvilke lettelser i tiltak som gjelder uten at folk tenker at «pandemien i Norge er over», anså vi som en stor utfordring i slutten av juni - og det gjør vi fortsatt, sier Nakstad til TV 2.

– Det at alle fortsetter å holde avstand og respekterer antallsbegrensningene i private sammenhenger og ved arrangementer både var og er noe av det mest utfordrende i denne pandemien.

– Hvordan er oppsummeringen av hvordan det å «ha befolkningen på lag» har gått?

– Vårt inntrykk er fortsatt at de fleste i Norge følger smittevernrådene samvittighetsfullt, selv om det blant yngre voksne ser ut til å være en del som ikke følger dem i alle sosiale sammenhenger.

– På vakt

Onsdag kom Folkehelseinstituttet (FHI) med ny ukesrapport der man for første gang siden mars ser en økende smittetrend i Norge.

– Vi er ekstra på vakt nå for å se om vi er i en situasjon som handler om lokale utbrudd som kan slås ned, eller om vi ser tendenser til mer smittespredning utover det. Vi vurderer dette fra time til time og fra dag til dag hvilke tiltak som er nødvendig, sa helseminister Bent Høie til TV 2 onsdag.

Under kontroll

Det er særlig utbruddene i Moss kommune og på hurtigruteskipet MS Roald Amundsen som fører til at smitten i Norge øker.

Helseministeren benekter at smittespredningen er i ferd med å komme ut av kontroll.

– Nei, det er ikke sånn at disse tallene viser at smittesituasjonen er ute av kontroll, men de viser det vi har sagt hele tiden, at når vi åpner samfunnet, så vil vi få lokale utbrudd som først og fremst kan slås ned lokalt, men det er alltid en risiko for at det er starten på ny smittebølge, som vil kreve ytterligere tiltak. Det er en påminnelse om at viruset fortsatt er like smittsomt og farlig som det var i mars, sier han.