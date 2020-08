Samtlige passasjerer på luksuscruise testet negativt

Samtlige 79 passasjerer om bord på SeaDream 1 ble testet onsdag etter at det ble slått mulig smittealarm fra forrige seilas.

Tidligere onsdag ble det også kjent at heller ingen av de 86 ansatte om bord testet positivt på koronaviruset.

– Dermed er båten koronafri, og det er et resultat vi er svært tilfreds med, sier helseleder Stian Wik Rasmussen i Bodø kommune i en pressemelding sent onsdag kveld.

Smittet etter cruisetur

Det ble tirsdag kveld kjent at en person fra Danmark som var på forrige seilas med SeaDream 1, ble bekreftet smittet etter ankomst i hjemlandet.

Dansken ble testet etter en rutinekontroll ved ankomst i hjemlandet.

SeaDream 1 lå tirsdag utenfor Reine i Lofoten, men ble beordret til Bodø for å teste mannskapet og passasjerene.

Ingen om bord viste tegn til å være smittet med koronaviruset, men samtlige ble oppfordret til å teste seg for å være på den sikre siden.

Svært fornøyd

Onsdag kveld uttalte SeaDream i en pressemelding at selskapet var svært fornøyd med at testresultatene var negative. De uttalte også at arbeidet med smitteverntiltak om bord vil fortsette med fullt trykk.

– Dette viser at våre omfattende smitteverntiltak, som vi startet med allerede 15 mars, har fungert, skrev SeaDream i pressemeldingen.

Personen som har fått påvist koronaviruset, var med på forrige seilas, som startet 21. juli og sluttet 2. august med ankomst i Tromsø.

Søsterskipene SeaDream 1 og SeaDream 2 eies av Atle Brynestad. De er bygd i 1986 og går i cruisefart i Karibia om vinteren og i Middelhavet om sommeren. På grunn av koronareglene i Europa er skipene hentet opp til cruise langs norskekysten denne sommeren.