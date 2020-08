Hareide forklarer Inter-nedturen til Eriksen: – En annen æreskodeks

Mandag: Se Inter Bayer-Leverkusen fra kl. 20.30 på TV 2 Sport 1 eller Sumo!

I åttedelsfinalen startet Christian Eriksen nok en gang på benken for Inter, men han kom inn på slutten mot Getafe og fikk en etterlengtet opptur med scoring i 2-0-seieren, som sendte Milano-klubben til kvartfinale i Europaligaen.

Dansken har imidlertid vært en skuffelse på Giuseppe Meazza etter at han kom fra Tottenham med store forventninger i januar. Til tross for at han kun hadde et halvår igjen av kontrakten, betalte de 200 millioner kroner.

– De har krevd litt av Christian som ikke har passet helt Christian. Han har ikke nevnt det for meg, men jeg har sett ham spille. Han har en litt annen rolle enn i Tottenham, sier Danmarks tidligere landslagssjef Åge Hareide i TV 2s Europaliga-sending.

NØKKELSPILLER: Under Åge Hareides ledelse på det danske landslaget var Christian Eriksens hans viktigste offensive spiller. Playmakeren har skuffet i Inter siden overgangen fra Tottenham. Foto: Gregorio Borgia / AP

Friheten i Tottenham

På 17 kamper i Serie A er det blitt kun 700 minutter for den tidligere Ajax-spilleren. På disse minuttene har Eriksen levert én scoring og to målgivende pasninger.

– I Tottenham fikk han friheten og vandret mye fra venstre og høyre. Han er veldig god til å ta, se og utnytte rom. I Italia er du mer opphengt i rollen din offensivt og defensivt. Du får ikke samme mulighet til å vandre fra side til side, sier Hareide, som fikk Eriksen til å blomstre for Danmark.

– Hvis han var ute av posisjon i England, var det andre som arbeidet tilbake og tok sikring. I Italia er det ikke sånn. De er mer opptatt av rollen og passe på den. I Italia er det en annen æreskodeks i det defensive spillet. Der skal du gjøre din jobb 150 prosent på det defensive og sørge for at ingen andre tar over deres jobb, sier Hareide.

Den Rosenborg-aktuelle treneren mer Eriksen trenger frihet for å vise seg fra sin beste side.

– Christian er en type som vandrer litt, og da kan han være litt ute av rom når det skal forsvares. Dessuten bør du ikke be Eriksen løpe hit eller dit, for han løper dit han ser, og det er ofte riktigere enn det treneren ser.

– Mer enn god nok til å spille

Det har allerede dukket opp spekulasjoner på at Eriksen kan bli solgt fra Inter i løpet av overgangsvinduet.

– Han må tilpasse seg som alle andre. Antonio Conte er helt vill etter å vinne, og han bryr seg ikke om Eriksen er fornøyd eller ikke. I Tottenham var laget bygget rundt ham, men sånn er det ikke i Inter. Han må innfinne seg Conte. Jeg mener han er mer enn god nok til å spille, så jeg håper å få se mer av ham i kvartfinalen, semifinalen og finalen, sier TV 2s fotballekspert Brede Hangeland.

– Eriksen er en fantastisk spiller, og ethvert lag burde finne en plass å bruke ham. Han er en fryd å se på og et mareritt å møte, så jeg håper han finner sitt toppnivå i Inter, sier Hangeland.

Hareide mener Eriksen ikke har tilpasset seg et av Contes angrepsvåpen.

– Inter har en fast formasjon de spiller. Midtbanespillerne går ofte dypt. Slik jeg ser det, vil Conte at én av to spisser møter, så midtbanespillerne skal gå i rommet mellom midtstopper og back. Da blir det ofte et problem for midtstopperen når løpet kommer, og Inter er veldig gode når de får det til å funke. Backen står alltid bredt, så midtbanespilleren søker rommet der midtstopperen ble dratt ut fra, sier Åge Hareide, før han fortsetter:

– Christian er ikke så glad i å ta disse løpene. Han liker å operere i mellomrommet, avslutte fra distanse og kjøre innspill. Der er han ekstremt god. Det kan være vanskelig å skifte fra Tottenham til Inter.