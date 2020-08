Utskjelte Lingard scoret – så ble han byttet ut: – Overraskende

Manchester United - LASK Linz 2-1 (0-0) Sammenlagt: 7-1

Manchester United er klar for kvartfinale i Europaligaen etter å ha slått LASK Linz sammenlagt 7-1. I kvartfinalen møter de Ståle Solbakkens FC København.

Ole Gunnar Solskjærs menn hadde med seg et svært gunstig utgangspunkt med 5-0 til returoppgjøret onsdag, og vant 2-1 på Old Trafford.

Jesse Lingard og Anthony Martial scoret målene for United, mens Philipp Wiesinger scoret LASK sitt eneste mål.

– Overraskende bytte

LASK fikk en drømmestart på 2. omgang da Wiesinger fant fram silkefoten og klistret ballen i krysset fra rundt 20 meter.

– Fantastisk flott teknikk. Det kan ikke gjøres bedre, påpekte ekspertkommentator Nils Johan Semb.

Men gjestene fra Østerrike fikk ikke glede seg over drømmestarten i mer enn to minutt før Juan Mata spilte igjennom Jesse Lingard som utlignet alene med keeper. Lingard fortsatte dermed der han slapp i siste seriekamp mot Leicester. Dette var også Lingards andre scoring i europaligaen.

Lingards scoring kom i det 57. minutt, og seks minutter senere ble han byttet ut til fordel for Paul Pogba. Det var tydelig på Lingards kroppsspråk at han hadde ønsket å spille lenger.

– Jeg tror han gjerne skulle spilt en halvtime til, sier TV 2s kommentator Espen Ween.

– Ja, jeg tror han hadde lyst til det. Det var et litt overraskende bytte. Han er en sånn spiller som må spille på seg selvtillit etter så mange nedturer, og han var i ferd med det med scoring, og han var involvert i mange situasjoner. En positiv kamp av Lingard, sier Semb.

TV-bildene viste en skuffet Lingard på United-benken.

– Han er nok helt sikkert fornøyd med innsatsen, men skuffet over at han ikke fikk stå 90 minutter, tror Semb.

Like før slutt satte Anthony Martial inn 2-1 for United, og Mata noterte seg sin andre assist for kvelden.