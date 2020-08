Trodde de rykket ut på rutine-oppdrag – så smalt det

Elio Fahed (22) trodde det var en helt vanlig dag på jobben, da brannalarmen gikk på brannstasjonen i Beirut tirsdag.

– Alarmen gikk, vi gjorde oss klare og rykket ut som vanlig, sier Fahed.

Han forstod at det måtte handle om en stor brann ettersom alle ledige enheter ble kalt ut. Likevel kunne han aldri ha forberedt seg på det som ventet.

– Det første mannskapet ankom og startet slukkingen. Etter et halv minutt på stedet, så eksploderte det, forteller Fahed til TV 2.

RØYK: En stor røyksky sto opp i luften etter den kraftige eksplosjonen. Foto: Karim Sokhn / Instagram / Ksokh

– Vondt i hjertet

Tirsdag gikk det av en gigantisk eksplosjon i havnen i Libanons hovedstad. Eksplosjonen skapte fullstendig kaos i Beirut, og har fått enorme konsekvenser for byens innbyggere.

Onsdag oppgir landets helseminster, Hamad Hassan, at 135 mennesker har mistet livet. I tillegg er over 5000 mennesker skadd og byens sykehus har helt sprengt kapasitet.

– Jeg kan ikke beskrive det store sjokket jeg fikk når jeg ankom plassen. Folk som løp hadde mistet kroppsdeler, og det lå døde strødd utover hele havnen, sier Fahed.

Brannmannskapet som var de første som rykket ut til havna, forsvant i eksplosjonen. Det var venner av Fahed.

– Dette er en grusom og svært trist situasjon. Det gjør vondt i hjertet, spesielt når jeg tenker på kollegene jeg har mistet, forteller han til TV 2.

FØR: Bildet av Elio Fahed (22) er tatt før den kraftige eksplosjonen rystet Beirut. Foto: Privat

Vanskelige forhold

Ifølge landets statsminister var det 2750 tonn ammoniumnitrat som førte til den massive eksplosjonen. Materialet brukes vanligvis i gjødsel og til produksjon av eksplosiver, og kan være svært ustabilt hvis det ikke lagres riktig.

Ifølge Fahed kjente hele Libanon det store smellet. De som ikke befant seg i Beirut trodde det dreide seg om et jordskjelv. Eksplosjonen kunne til og med høres på Kypros, 24 mil unna.

Onsdag er fortsatt flere titall mennesker meldt savnet. Fahed og kollegene jobber fortsatt med å lete skadde og omkomne, som fryktes å ligge begravd i ruinene.

– Vi har hentet ut en kvinnelig kollega, og det er svært tungt, men hun døde som martyr. Brannen har også blusset opp flere ganger, så vi jobber i vanskelige forhold og kapasiteten er sprengt, forteller han.

– Kan ikke sammenlignes

Libanon var fra før et land i krise med stor gjeld og enda større utfordringer. Strømforsyningen er nede store deler av døgnet, korrupsjonen er massiv og siden oktober har det vært store demonstrasjoner mot myndighetene.

Demonstrasjonene resulterte i regjeringsskifte i desember, og landets nye statsminister Hassan Diab konstaterte i januar at landet befant seg i «en finansiell, økonomisk og sosial blindgate».

Arbeidsledigheten er høy og hver femte innbygger er krigsflyktning fra nabolandet Syria, noe som har belastet Libanons økonomi ytterligere, skriver NTB.

Likevel sier Fahed at han aldri har opplevd noe lignende.

– Min generasjon har ikke opplevd noe lignende før. Libanon har vært gjennom mye og en krig med Israel i 2006, men ingenting kan sammenlignes med dette, forteller 22-åringen.

SØK: Soldater søker etter overlevende i ruinene onsdag. Dødstallene er fortsatt ventet å stige. Foto: Hassan Ammar / AP

Frykter for fremtiden

Fahed går onsdag rundt på havnen og filmer i området han og kollegene jobber etter den store eksplosjonen. Han løfter opp korn fra kornsiloen som gikk i luften.

85 prosent av Libanons kornlager kan ha gått tapt i eksplosjonen.

BEKYMRET: Brannmannen Elio Fahed (22) er svært bekymret for etterdønningene eksplosjonen vil få for innbyggerne i Beirut. Foto: Privat

– Jeg tror mange kommer til å sulte hvis vi ikke får hjelp, sier han.

– Folk har det allerede vanskelig, og denne havnen var svært viktig for Libanons økonomi som allerede er kjørt. Nå har mange tusen mistet hjemmene sine, livene og jobbene sine. Jeg frykter for fremtiden til mange.

Bilder fra stedet viser at store deler av havneområdet ble jevnet med jorden og at de materielle ødeleggelsene i byen er svært store. Myndighetene anslår at opptil 300.000 mennesker ble hjemløse som følge av eksplosjonen, skriver al-Jazeera.

Også statsviter og midtøstenekspert Rania Maktabi forteller at hun frykter for innbyggerne i Beirut.

– Sykehusene har blitt ødelagt og leger har blitt drept. Det blir krise oppå krise, og venner av meg forteller at de har totalt mistet tilliten til myndighetene, sier hun.

Onsdag ble det avdekket at flere tjenestemenn i Beirut visste om risikoen ved å lagre ammoniumnitrat i havnen. Likevel ble ikke lageret flyttet på seks år.