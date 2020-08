Tre koronasmittet etter fester i Oslo – 50 i karantene

– Det har vært tre fester hvor tre personer i etterkant har testet positivt. Kommunen driver nå smittesporing av cirka 50 nærkontakter som vil bli satt i karantene, sier smittevernoverlege i Oslo kommune, Frode Hagen, til TV 2.

Festene skal ha blitt arrangert på torsdag, fredag og lørdag forrige uke, skriver NRK, som omtalte saken først.

De som deltok skal være i 20–årsalderen.

Bydelsoverlegen i Vestre Aker følger opp situasjonen og jobber med å spore opp alle deltakerne. Flere bydeler i Oslo bistår smittesporingsarbeidet, samt Bærum kommune.

Foreløpig har de ikke lykkes å komme i kontakt med alle involverte.

Mange nærkontakter

Han forteller at det er mange involverte i saken, men at det foreløpig har resultert i få positive prøvesvar.

– Alle involverte vil bli satt i karantene og deretter testet. Dersom noen tester positivt blir det en ny smittesporing, sier Hagen.

Smittevernoverlegen forteller at de har sett flere tilfeller den siste tiden hvor de må smittespore etter i etterkant av at mange personer har vært sammen.

– Vi ser at det er flere slike typer smitteoppsporinger, hvor det har vært mange til stede med flere nærkontakter. Vi har hatt flere av det i det siste, sier smittevernoverlegen.

3014 smittetilfeller

Totalt i Oslo har 3014 personer vært bekreftet smittet.

Ifølge Oslo kommunes rapport er det blitt bekreftet 167 smittetilfeller i bydel Vestre Aker. Til sammenligning har Alna og Gamle Oslo hatt flest smittetilfeller med henholdsvis 339 og 313 tilfeller.

Vestre Aker har 3,33 smittede personer per 1000 innbygger. Bare i Nordre Aker er tallet lavere, hvor 3 personer er smittet per 1000 innbygger. Stovner troner på toppen av oversikten hvor 7,44 er smittet per 1000.

FHI er bekymret

I denne ukens rapport fra til Folkehelseinstituttet sto det at man ser en økende smittetrend i Norge for første gang siden mars.

– Fortsatt er smittespredningen i Norge på et lavt nivå, men samtidig så ser vi en økning i antall utbrudd. Vi er bekymret for at dette skal bli en økende trend og at vi får en generell økning i smittetallene, sier avdelingsdirektør Line Vold i FHI til TV 2 onsdag.

Også helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) følger utviklingen tett for å unngå en ny nasjonal smittebølge.

– Vi er ekstra på vakt nå for å se om vi er i en situasjon som handler om lokale utbrudd som kan slås ned, eller om vi ser tendenser til mer smittespredning utover det. Vi vurderer dette fra time til time og fra dag til dag hvilke tiltak som er nødvendig, sier Høie onsdag.