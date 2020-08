Hurtigruten-passasjer testet positivt etter testfeil

Tromsø kommune skriver i en pressemeldingen at den smittede tidligere hadde testet negativt, men måtte testet på nytt på grunn av en feil med prøven.

Svaret på den nye testen foreslå etter avreise fra Tromsø. Denne gangen var prøven positiv, skriver kommunen.

Vedkommende var passasjer på MS Roald Amundsen. Den nye prøven ble tatt etter avreise fra byen.

– Beklagelig

– Det har skjedd en misforståelse, som gjorde at det ikke ble fanget opp at vedkommende ventet på svar på en ny test da han skulle reise. Dette er beklagelig, men vi er ikke urolige for at smitten har spredt seg, sier kommunelege Inger Hilde Trandem i Tromsø kommune.

Tromsø kommune skriver videre at straks det positive prøveresultatet ble kjent for kommuneoverlegen onsdag ettermiddag, ble bilreisen hjem stanset.

Bilen befant seg da i Hamarøy. Hamarøy kommune har stilt en kommunal bolig, beregnet til isolasjon av smittede, til disposisjon på kort varsel.

Ikke lokal spredning

Ordfører Britt Kristoffersen i Hamarøy kommune sier i pressemeldingen at ikke regner med lokal spredning knyttet til dette tilfellet.

Vedkommende som var i bilen til den smittede, er satt i karantene.

- Ingen av de to som reiste sammen i denne bilen har vært i nærkontakt med andre underveis fra Tromsø. Vi anser derfor smitterisikoen som minimal. De var heller ikke i nærkontakt med de andre som var i karantene i Tromsø, slik at den positive prøven har ikke noen konsekvenser for dem, sier Trandem.