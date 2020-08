Koronasmittet urfolksleder død i Brasil

71 år gamle Aritana var øverste leder for Yawalapiti-folket i Amazonas og kjent som en sterk forkjemper for bevaring av verdens største regnskog.

– Han var en stor leder i kampen for å bevare og fremme sitt folks kultur for framtidige generasjoner og en utrettelig aktivist i kampen mot avskoging, heter det i en kunngjøring fra familien.

Aritana var kjent for sin tradisjonelle hodepynt og bar med stolthet smykker og kroppsmaling, også i møter med høytstående internasjonale gjester.

For to uker siden fikk han påvist koronasmitte og ble fraktet fra Xingu-reservatet til et sykehus i byen Canarana. Da tilstanden ble forverret ble han overført til et større sykehus i Goiania, der han døde onsdag.

Brasil er svært hardt rammet av koronapandemien. Over 2,8 millioner brasilianere har fått påvist smitte, og nærmere 100.000 er døde.